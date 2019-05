—No, la verdad que no me importa. Yo creo que si hablan, algo pasa: sería un poquito alarmante sacar canciones y que nadie diga nada, que pasen desapercibidas; si se arma tanto revuelo es porque algo detrás de eso está pasando. No pretendo gustarle a todo el mundo porque a mí no me gusta todo el mundo. Pero lo que no comprendo y no puedo avalar es la critica que sucede con la fama y con el artista, y que no pasa en otro rubro. Vos no vas a una panadería a decir: "Mirá, la verdad que me parecen un horror las facturas que hacés, la medialuna está seca". Simplemente, no la consumís. Como nosotros somos famosos, entonces yo te digo: "Tu disco me pareció una mierda". No voy a evitar que suceda, pero ese precio es un poquito injusto. Yo soy de la escuela de tirar buena onda genuina si la siento, y sino, prefiero no decir nada. Es raro. Yo estoy trabajando, señor, con 40 personas más, hay vestuaristas, hay tanta gente trabajando tanto que a veces, así tirada la basura, tan desfachatada, decís: "Guau, qué extraño".