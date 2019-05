"Me impresiona mi vanguardia. Ese casco lo usé en Brigada, que fue en los '80 pero era de una revista de los '70. ¿Todo bien con las stars? New generation, pero ese viene de Erte, del Gran Gatsby, etc. Dejen de plagiar temas y outfits…", arrancó la conductora de Incorrectas en su cuenta de Twitter con una foto en la que se ve que tiene una peluca idéntica a la que había usado la ex Casi Ángeles en la premiación.