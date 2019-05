Este martes se celebraron los Premios Gardel 2019 y por la alfombra roja caminaron todos los artistas nominados. Las estrellas suelen elegir estas fechas para lucir sus impactantes looks y buscan ser las protagonistas de la noche. Y en la celebración de este año, Lali Espósito no pasó desapercibida: la cantante sorprendió a todo su público con un vestuario muy particular.