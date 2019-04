"En varias notas que me han hecho me dicen 'cuando seas madre, lo vas a entender', o 'como no sos madre, no podés opinar'. Es cierto, no lo soy… Pero soy hija, soy amiga, soy mujer y también tengo madre. Hay cosas que se EXCUSAN detrás de un rol. No soy madre, ni intento ocupar ese lugar", expresó, en forma contundente.