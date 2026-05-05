Colombia

Desarticulan red que producía videos sexuales de menores en Medellín: entre los implicados hay vecinos, familiares y un mexicano clave

El caso toma un giro aún más inquietante con Cein Quezada Ríos, de nacionalidad mexicana, que era el séptimo integrante de la red. Según la evidencia recopilada, Quezada localizaba a menores en las cercanías de colegios y los persuadía para ir a su residencia con promesas de dinero

Guardar
Capturados por distribuir contenido sexual de menores de edad a extranjeros - crédito Fiscalía General de la Nación
Capturados por distribuir contenido sexual de menores de edad a extranjeros - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red que producía y comercializaba videos con contenido sexual explícito de menores en Medellín, con conexiones hacia Estados Unidos, y donde un ciudadano mexicano jugó un papel central. La investigación expone una trama en la que no solo participaron vecinos, sino también familiares directos de las víctimas.

La operación, que integró a la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), permitió identificar a siete sospechosos principales.

PUBLICIDAD

Seis de ellos –todos presuntamente residentes en Medellín– habrían contactado a niños y adolescentes de su propio entorno barrial o familiar, aprovechando relaciones de confianza para inducirlos, mediante engaños, a generar videos y fotografías que luego compartían con cómplices en el extranjero a través de aplicaciones de mensajería.

El caso toma un giro aún más inquietante con Cein Quezada Ríos, de nacionalidad mexicana, que era el séptimo integrante de la red. Según la evidencia recopilada, Quezada localizaba a menores en las cercanías de colegios y los persuadía para ir a su residencia con promesas de dinero. Allí, los sometía a abusos sexuales a cambio de pagos que iban desde $80.000 hasta un millón de pesos.

PUBLICIDAD

Esta metodología sistemática evidencia un conocimiento de los lugares de tránsito de los menores y una capacidad del agresor para sortear el control social inmediato de las instituciones educativas.

El video presenta a Delcy Jaramillo, delegada para la seguridad territorial de la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía

Las acusaciones formales contra los involucrados, impulsadas por la Unidad de Delitos Prioritarios contra Niñas, Niños y Adolescentes (Uenna) y el grupo Caivas de Medellín, incluyen los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona incapaz de resistir, pornografía infantil agravada y proxenetismo.

El caso también revela una dimensión familiar del delito: algunos de los niños y adolescentes fueron instrumentalizados por sus propios padres y familiares, quienes contribuyeron activamente en la producción del material. Esta circunstancia, revelada por la Fiscalía, profundiza el alcance social del caso.

Como respuesta inmediata, un juez de control de garantías dispuso prisión preventiva para los siete acusados. En paralelo, los menores afectados fueron retirados de sus entornos y puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), organismo encargado de reconstruir sus derechos vulnerados.

Temas Relacionados

Siete capturadosContenido sexualMenores de edadExtrajerosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

La Corte Suprema de Justicia dictó una decisión definitiva tras décadas de un proceso impulsado por la periodista Diana López Zuleta, cuyo padre fue asesinado en 1997, y estableció la responsabilidad penal de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en un solo caso de homicidio

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, afirmó que el retiro masivo de uniformados afecta directamente el control de las operaciones en el terreno

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

La emergencia se extendió durante la noche en la localidad de Tunjuelito y redujo la estructura a escombros, generando alarma entre residentes cercanos

Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”

La ‘influencer’ Descire Díaz compartió su indignación tras comparar lo que paga en Bogotá con los bajos valores en Orlando, desatando una ola de comentarios y dejando a muchos con la boca abierta por el contraste encontrado

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”

Una niña que celebraba su cumpleaños entre las víctimas mortales del accidente de un ‘monster truck’ en Popayán: “Un ángel que se nos adelantó”

Hellen Mariana Velarde Muñoz estaba con su familia en el evento de exhibición cuando fue arrollada por el vehículo que conducía Sonia Segura. En el mismo hecho murieron Saray Toro Hurtado, también menor de edad, y María Camila Fierro

Una niña que celebraba su cumpleaños entre las víctimas mortales del accidente de un ‘monster truck’ en Popayán: “Un ángel que se nos adelantó”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Haider Ackermann, el colombiano que llegó a Tom Ford y deslumbró en la Met Gala 2026 con 'looks' que conquistan a las celebridades

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Deportes

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse