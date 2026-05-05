Crimen y Justicia

Detuvieron a un abogado vinculado al caso Loan por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme

Se trata de José Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña. Ahora está acusado de haber facilitado la fuga del niño de seis años con su padre, Josias Santos Regis

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Nahuá Santos Riquelme - Alerta Sofía
El menor que está siendo intensamente buscado.

La causa por la búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, el niño de seis años que desapareció el domingo junto a su padre en Corrientes, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, detuvieron a un abogado vinculado al caso Loan Danilo Peña.

Se trata de José Codazzi, quien fue defensor de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido en esa misma provincia en junio de 2024. Su detención, confirmada por fuentes judiciales a Infobae, se vincula con la sospecha de que habría facilitado la fuga de Josias Santos Regis, el padre de Nahuá, junto al menor.

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Daniela Zapata, abogada de la madre del niño desaparecido, confirmó que el propio Codazzi indicó ayer a las autoridades el punto al que trasladó a ambos en su camioneta, desde el domicilio de Regis hasta el municipio de San Isidro, en Goya.

“No hay una hipótesis hoy en día. Puede ser que se hayan adentrado campo adentro como que hayan seguido en Goya. No se estaba pensando tan al extremo de pasar fronteras todavía, sino por la zona. Goya, Esquina...”, indicó, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

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La letrada explicó que la relación entre Codazzi y Santos Regis surge de una causa previa en la que el abogado fue su defensor. También indicó que el padre de Nahuá le alquila una vivienda, desde la cual se habría realizado el traslado hasta San Isidro.

Fuentes locales señalaron que quedó alojado en la Comisaría de Esquina, donde se produjo la desaparición de Nahuá.

José Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña, detenida en la causa por la sustracción de Loan Danilo Peña (5) en el paraje correntino Algarrobal, ocurrida el 13 de junio pasado. (A24)
Santos Regis le alquilaba una vivienda a Codazzi.

Cronología del caso

El episodio se remonta al pasado domingo, cuando Santos Regis le propuso a Mariana, madre de Nahuá, llevar a sus dos hijos a pescar. La mujer accedió parcialmente: le pidió que el menor se quedara con ella porque debía dormir la siesta, pero autorizó que se llevara al niño de seis años.

Mariana aprovechó esa tarde para reunirse con amigos en una casa. Sin embargo, según la versión de la letrada, comenzó a recibir mensajes de hostigamiento por parte de Santos Regis, sin que mediara ninguna situación previa.

En ese contexto, el hombre habría comenzado a circular reiteradamente en las inmediaciones del domicilio donde se encontraba la mujer. Al finalizar la reunión, la situación escaló y derivó en una discusión que terminó en un episodio de violencia armada. Como consecuencia del ataque, un hombre de 47 años resultó herido.

Tras ese hecho, Mariana perdió por completo el contacto con el niño. Zapata estima que Nahuá se encontraba en ese momento en la camioneta de su padre.

Nahuá Santos Riquelme - Alerta Sofía
Rige una Alerta Sofía para encontrar a Nahuá.

Tras el episodio de los disparos, el hombre regresó al domicilio que le alquila a Codazzi. Una cámara de seguridad lo registró en ese momento, y en las imágenes también se observa al menor.

Habló la mamá del menor desaparecido

Tras la desaparición de su hijo, Mariana Riquelme habló con Radio Dos de Corrientes y manifestó que está “muy angustiada”. En su relato, la mujer le pidió a la Justicia que se mueva con más celeridad para encontrar lo más rápido posible a su hijo.“Está en juego la vida de un niño. Y yo necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas”, expresó. Mariana señaló que cuando fue a hacer la denuncia tardaron “un montón”, ya que el fiscal no la autorizaba.

Por último, describió a su expareja como una persona violenta. “Yo creo que no le va a hacer nada (a mi hijo), pero tengo miedo de que se lo lleve lejos”, añadió. Mariana aseguró que Santos Regis está “de ilegal” en el país y que incluso, un tiempo atrás, ella había pedido que lo deporten. “En realidad yo no vivía tranquila, tenía tiempos que él estaba tranquilo y otros tiempos que me hostigaba, que me perseguía”, concluyó.

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