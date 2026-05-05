Economía

“No hay crisis económica en la Argentina”: diputado de LLA y coautor de un libro con Milei defendió el rumbo del Gobierno

El funcionario analizó la marcha del plan económico, defendió la estabilización y sostuvo que el país atraviesa una etapa de recuperación con desafíos en empleo, informalidad y sostenibilidad a largo plazo

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Adrián Ravier, diputado nacional por La Pampa y coautor, junto al presidente de la Nación de La batalla por la macroeconomía, visitó los estudios de Infobae en Vivo Al Amanecer y compartió su visión sobre el presente económico argentino. El funcionario analizó las definiciones sobre la coyuntura, el futuro de la dolarización y la transformación del empleo en el país.

Soy liberal desde muy joven. Estudié Economía. Desde temprano trabajé para difundir estas ideas”, expresó Ravier sobre su recorrido personal y profesional. En cuanto a su vínculo con el presidente contó: “Conocí a Javier Milei años antes de su reconocimiento público. La posibilidad de escribir este libro juntos surgió de la iniciativa de un editor”, contó en referencia a la publicación de La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

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El diputado explicó que al momento de asunción de Javier Milei, en “diciembre de 2023, encontró a la Argentina en un estado de desequilibrio fiscal, monetario y cambiario, con altos niveles de pobreza e indigencia. Ahora, dos años después, vemos equilibrios macroeconómicos y una baja significativa en la pobreza: del 57% al 28%. La indigencia pasó de más del 18% al 6%”.

Captura - ADRIÁN RAVIER - PRIMER CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR LA PAMPA, LLA – Infobae en Vivo
Adrián Ravier, diputado liberal y coautor de un libro con Javier Milei, defendió el rumbo económico actual de Argentina en entrevista con Infobae

El programa económico, la estabilidad y la cuestión de la dolarización

Por otra parte, el diputado explicó: “Hemos aplicado un programa de estabilización similar al de países como Israel, Perú y Chile, controlando los agregados monetarios y logrando bajar la pobreza a la mitad. Hemos salido del pozo de actividad económica del primer trimestre de 2024. Vamos en camino a mejorar la economía para que crezca”.

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Consultado sobre la posibilidad de que el rumbo económico trascienda a la actual gestión, afirmó: “Académicos como James Buchanan han señalado la preocupación por la irreversibilidad de las políticas. Cambiamos con mucho esfuerzo. La pregunta es cómo hacemos para sostener la estabilidad macroeconómica después de cuatro u ocho años”.

En relación con la dolarización, Ravier manifestó: “Siempre defendí la dolarización para la Argentina por el riesgo de volver a políticas inflacionarias con otro gobierno”. Añadió: “Ecuador, ante una emergencia política y social, logró estabilidad monetaria a través de la dolarización. Argentina ha optado por fortalecer el peso, pero el debate queda abierto para el final del mandato”.

Sobre el presente del debate, precisó: “Hoy el tema no está en discusión, aunque hay más dólares depositados en bancos gracias al blanqueo y nuevas leyes. Buscamos que los dólares fuera del sistema bancario regresen, impulsando el ahorro y la inversión”.

El funcionario resaltó la baja en la pobreza, que cayó del 57% al 28%, y la indigencia, que se redujo de más del 18% al 6% desde diciembre de 2023
El funcionario resaltó la baja en la pobreza, que cayó del 57% al 28%, y la indigencia, que se redujo de más del 18% al 6% desde diciembre de 2023

Mercado laboral, informalidad y reforma

Al analizar el impacto sobre el empleo, Ravier remarcó: “No hay crisis económica en la Argentina. No hay recesión porque el PBI está aumentando. La tasa de desempleo es del 7,5%, uno de los valores más bajos de la historia”.

Asimismo subrayó la heterogeneidad sectorial: “Algunos sectores económicos atraviesan dificultades, mientras otros, como energía, minería, agroindustria y servicios profesionales exportadores, muestran dinamismo. En el sector inmobiliario, se observa recuperación de los valores y en turismo, varios fines de semana han tenido récord de actividad”.

El diputado reconoció los desafíos: “La obra pública se detuvo, lo cual afecta a muchos trabajadores. La revolución tecnológica y la apertura económica han cambiado hábitos de consumo y reconfiguran el comercio tradicional. Servicios como aplicativos de delivery generan cuentapropismo, pero la calidad del empleo es un eje de preocupación”.

Ravier precisó: “La informalidad era del 50% al inicio del mandato de Milei. La reciente ley de reforma laboral busca reducir ese nivel de informalidad. Entró en vigencia esta semana y esperamos ver los resultados en los próximos dos años”.

Adrián Ravier, diputado liberal y coautor de un libro con Javier Milei, defendió el rumbo económico actual de Argentina en entrevista con Infobae
Adrián Ravier, diputado liberal y coautor de un libro con Javier Milei, defendió el rumbo económico actual de Argentina en entrevista con Infobae

Desigualdad, clase media y recomposición

El diputado abordó la situación de la clase media: “Hubo un proceso donde la clase media mejoró. Luego, en buena parte de 2025, sus ingresos se estancaron o redujeron. Ahora, comenzamos a recuperar mínimamente ese crecimiento. Falta que aparezca el crédito. El mundo entero tiene crédito, lo que impulsa el consumo y la actividad”.

En cuanto al salario, opinó: “La recomposición salarial debe generarse dejando que el mercado cree nuevos empleos. La reciente reforma laboral apunta a más oportunidades. Los salarios han mejorado respecto al primer trimestre de 2024. En sectores con mayor desempleo, buscamos más dinamismo y desregulación”.

En relación al rol del Estado ante la pobreza estructural, Ravier sostuvo: “Más allá del mensaje liberal, Milei creó el Ministerio del Capital Humano para atender la pobreza grave. Sandra Pettovello avanzó en políticas que eliminaron intermediarios y aumentaron transferencias directas, reduciendo la indigencia y la pobreza”.

Perspectiva de reelección y futuro económico

Frente a una posible reelección de Javier Milei, Ravier señaló: “Sí, creo que sí. Aunque predecir la política en la Argentina a mediano plazo es imposible. Existen factores externos como sequías o shocks internacionales que pueden cambiar el escenario”.

Al cierre de la entrevista, Ravier destacó: “No conozco ningún país que haya alcanzado el progreso y el crecimiento siendo una economía cerrada. La apertura económica abre oportunidades, permite exportar y crecer. Vamos a ver una Argentina mejor en ese camino”.

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