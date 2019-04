Los gastos también están divididos: "Él se encarga de lo suyo y las nenas, yo de mi perra, no controlamos. El otro día fui al súper compré tres kilos de milanesas y no les puse un cartel. Respecto al alquiler, él no quería saber nada con compartir los gastos porque tiene una cultura bastante cerrada, pero a mí me hace sentir bien si pago mi parte porque también trabajo. Le dije que no contemos a la mas chiquita ni a la perra, dividamos los gastos en cuatro y listo no me gusta vivir de prestado".