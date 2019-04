"Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte… Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva… no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho", escribió el actor.