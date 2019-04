Mientras tanto, los hijos de Natacha sufren. "¿Cómo estamos? Estamos, simplemente, tratando de vivir el día a día con el dolor inmenso que significa la pérdida de mi mamá. Obviamente, no es fácil ni para mí, ni para mi hermano. Tampoco para Ulises. Lo que queremos es que se sepa la verdad, porque hay muchas cosas extrañas en esta causa. Pero ni nosotros mismos sabemos explicar cómo nos sentimos en este momento. Pasan los días, pero yo siento que me quedé en el 23 de febrero. Me sigue pasando que me despierto y veo que no está mi mamá y me acuesto y veo que no está mi mamá. Y no lo entiendo. Estoy en la casa de ella y no puedo creer que ya no esté. Lo que más bronca me da, es que las personas que estuvieron esa noche con ella estén libres y nadie haga nada para que eso cambie", asegura Antonella.