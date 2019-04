La jueza de paz tuvo palabras muy cálidas sobre la pareja y habló de la familia ensamblada que habían construido juntos. Sergio Verón y Tatiana, los testigos de la boda por parte de Romina, realizaron un breve discurso en el cual le desearon buenos augurios. En tanto, los testigos por lado de Jorge Rial fueron Beto y su hija Rocío. El amigo de toda la vida del periodista reveló que lo conoció cuando sus hijas eran chicas y también les deseo lo mejor, mientras que la hija menor del conductor del ciclo de América prefirió no hablar, pero entonó las estrofas del clásico que inmortalizó Elvis Presley, "Can't help falling in love", con una voz cálida que arrancó lágrimas en la pareja de novios y de muchos presentes.