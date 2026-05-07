Colombia

Las flores colombianas rompieron récords en el Día de la Madre y dominan exportaciones hacia Estados Unidos, pese a presión de costos y aranceles

El sector floricultor logró una histórica operación logística con envíos masivos a Norteamérica, su principal mercado, en medio de retos por aranceles, alza de fletes y volatilidad del dólar

Guardar
Google icon
Un primer plano muestra un vibrante arreglo floral con rosas rojas y rosadas, claveles rosados y lirios. Al fondo, banderas borrosas de Colombia y Estados Unidos.
Flores colombianas son preparadas en Bogotá para su envío a Estados Unidos durante la temporada del Día de la Madre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La temporada del Día de la Madre volvió a consolidar a las flores colombianas como uno de los productos estrella del comercio exterior del país, con un desempeño histórico en el mercado de Estados Unidos.

Durante las semanas de mayor demanda, la cadena floricultora logró no solo sostener la presión logística de la fecha, sino también fortalecer su posicionamiento en ciudades clave como Miami, Los Ángeles y San Juan, destinos que concentraron la mayor parte de los envíos internacionales.

PUBLICIDAD

El resultado refleja la potencia de una industria que depende de una coordinación milimétrica entre productores, exportadores y operadores logísticos. En ese engranaje, el transporte aéreo ha sido determinante.

La operación de Avianca Cargo alcanzó un récord histórico al movilizar alrededor de 21.300 toneladas de flores entre el 18 de abril y el 9 de mayo, equivalentes a unos 340 millones de tallos, según datos empresariales del periodo. Este volumen implicó más de 300 vuelos dedicados exclusivamente al transporte floral.

PUBLICIDAD

El flujo partió principalmente desde la terminal de carga del aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, donde en los días pico se movilizaron hasta 900 toneladas diarias.

Una ilustración muestra un gran ramo de flores en una caja de cartón frente a un avión de Avianca Cargo cargando flores en cajas y un mapa de Norte y Sudamérica.
Avianca Cargo logró un récord al exportar 21.300 toneladas de flores colombianas a Estados Unidos para el Día de la Madre, destacando el 80% de envíos a este país y la logística desde El Dorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso logístico exige condiciones estrictas de conservación: las flores deben mantenerse entre 2 y 8 grados Celsius y pasar controles fitosanitarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) antes de su salida del país, garantizando su calidad para el exigente mercado internacional.

Estados Unidos: un mercado dominante para la floricultura colombiana

El desempeño de la temporada confirma una realidad estructural: Estados Unidos es el principal destino de las flores colombianas, absorbiendo cerca del 80 % de las exportaciones del sector, mientras que el resto se distribuye en mercados de Europa y otros países de América. En total, alrededor del 97 % de la producción nacional de flores se orienta a mercados internacionales.

Este nivel de concentración convierte al mercado estadounidense en un factor determinante para la estabilidad del sector.

Cualquier cambio en costos, regulaciones o políticas comerciales tiene un impacto inmediato en la cadena productiva colombiana, que se extiende desde cultivos en regiones como Cundinamarca y Antioquia hasta los centros de distribución en el exterior.

Presión por costos y aranceles en un entorno global complejo

cargamentos de rosas y claveles colombianos llegan a ciudades como Miami y Los Ángeles, el principal mercado del sector - crédito Reuters
cargamentos de rosas y claveles colombianos llegan a ciudades como Miami y Los Ángeles, el principal mercado del sector - crédito Reuters

Aunque el balance operativo del Día de la Madre fue positivo, el contexto económico presenta desafíos crecientes. La imposición de un arancel del 10 % en Estados Unidos ha incrementado los costos de acceso al mercado, afectando la competitividad frente a otros países exportadores.

A esto se suman el encarecimiento de fertilizantes, la volatilidad del dólar y el aumento de los fletes internacionales, factores que han tensionado los márgenes de la industria. El escenario global, marcado por crisis energéticas y disrupciones en cadenas de suministro, ha elevado la presión sobre un sector altamente dependiente de la eficiencia logística.

En este contexto, el gremio floricultor, representado por la Asocolflores, ha advertido que los sobrecostos afectan directamente la capacidad competitiva del país en su principal mercado.

La organización ha insistido en la necesidad de mantener canales de diálogo con Estados Unidos para evitar nuevas barreras comerciales.

Coordinación institucional para una operación crítica

La temporada del Día de la Madre representa uno de los picos más exigentes del año para la cadena exportadora. Cerca del 18% de las exportaciones florales anuales se concentran en este periodo, lo que obliga a una coordinación interinstitucional sin precedentes.

Luego del primer hurto, el colombiano regresó a Bogotá, y al poco tiempo volvió a viajar a los EE. UU. e hizo de las suyas en el sur de la Florida - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
Operación de carga en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se movilizan miles de toneladas de flores colombianas con destino a mercados internacionales durante la temporada del Día de la Madre - crédito Colprensa

El operativo involucra a entidades como la Dian, la Policía Nacional de Colombia, la Aeronáutica Civil de Colombia y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras, bajo esquemas logísticos diseñados para garantizar que el producto llegue a su destino final en menos de 36 horas desde la cosecha.

Este nivel de coordinación ha sido clave para sostener la reputación internacional de las flores colombianas como un producto fresco, competitivo y confiable.

Google icon

Temas Relacionados

Flores ColombiaExportación floresEstados Unidos floresFlores día de la madreColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hernán Penagos respondió a las denuncias del Pacto Histórico sobre fallas en la auditoría del software electoral: “La desinformación provoca muerte”

El Registrador Nacional del Estado Civil calificó la alerta de la colectividad política izquierdista como falsa

Hernán Penagos respondió a las denuncias del Pacto Histórico sobre fallas en la auditoría del software electoral: “La desinformación provoca muerte”

Aerocivil confirmó que radar atacado con drones en Cauca estaba asegurado: “La seguridad de las operaciones aéreas nunca estuvo en riesgo”

El organismo informó que la redundancia en los sistemas permitió mantener la vigilancia y el control del espacio durante el tiempo en que se realizaron reparaciones tras el ataque con drones a la estación Santana

Aerocivil confirmó que radar atacado con drones en Cauca estaba asegurado: “La seguridad de las operaciones aéreas nunca estuvo en riesgo”

Dian aclaró que las tarjetas de crédito no son objeto de embargo en procesos a contribuyentes morosos

El ente tributario desmintió rumores y explicó que los plásticos otorgados por bancos no pueden ser intervenidos en procesos de cobro fiscal

Dian aclaró que las tarjetas de crédito no son objeto de embargo en procesos a contribuyentes morosos

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich

El extremo colombiano fue premiado por la UEFA gracias a su rendimiento sobresaliente en la competición europea pese a la eliminación de su equipo frente al París Saint-Germain

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Los dos equipos se enfrentarán en Cartagena este jueves 7 de mayo de 2026 en el torneo continental, en un duelo que será decisivo para sus posiciones en el Grupo F

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre: “Soy muy presente, pero siento culpa”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre: “Soy muy presente, pero siento culpa”

El actor de ‘Sin senos no hay paraiso’ expuso prácticas de abuso de poder y acoso en la industria televisiva colombiana: “Vi muchas situaciones”

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría fecha para la gran final tras definirse el top 7: esto se sabe

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Shakira anunció la fecha de estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial en 2026

Deportes

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Egan Bernal renovaría su contrato con el equipo NetCompany Ineos, según informó la prensa italiana