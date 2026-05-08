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Miguel Herrera detecta deficiencias de Efraín Juárez tras el empate ante América

El exentrenador azulcrema también destacó la reacción del América pese a las ausencias y los cambios en el plante

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(REUTERS/Mayela López)
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El empate 3-3 entre América y Pumas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 dejó una eliminatoria igualada rumbo al partido de vuelta en Ciudad Universitaria.

A pocos días de que se dispute el juego decisivo, Miguel Herrera analizó el trabajo de Efraín Juárez y consideró que la falta de experiencia en Liguilla pudo influir en algunas decisiones tomadas durante el encuentro.

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El exentrenador azulcrema reconoció el desempeño de Juárez durante el torneo regular, aunque señaló que las fases finales de la Liga MX demandan otro tipo de manejo de partido, especialmente frente a técnicos con mayor recorrido en este tipo de instancias.

Miguel Herrera cuestiona decisiones de Efraín Juárez

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

En declaraciones para FOX Sports, el ‘Piojo’ Herrera aseguró que Efraín Juárez todavía atraviesa un proceso de aprendizaje como entrenador en fases definitivas, aunque evitó restarle mérito al torneo que ha realizado con Pumas.

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“Lo vimos un poco con Efraín, ¿no? Le faltó un poquito de ese bagaje, de experiencia, de jugar liguillas. Para mi gusto, algunas decisiones que tomó en el partido él mismo después las analizará y verá si fueron correctas o no, pero creo que esa experiencia de jugar Liguillas te da otra perspectiva”, comentó Herrera.

El ‘Piojo’ también destacó que entrenadores como André Jardine y Antonio Mohamed cuentan con amplia experiencia en eliminatorias de Liga MX, situación que puede influir en el manejo de la presión y en la toma de decisiones durante la serie.

“Turco (Mohamed) y Jardine son de los técnicos con más experiencia en estas instancias. Guido no las ha jugado como técnico, pero ha vivido muchas Liguillas en México. Y Cocca también sabe jugarlas, también ha ganado”, señaló.

Herrera destaca la reacción del América

(REUTERS/Henry Romero)
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Miguel Herrera también habló sobre el desarrollo del encuentro y resaltó la capacidad de reacción del América luego de verse en desventaja durante varios momentos del partido.

El técnico consideró que, pese a las ausencias y las rotaciones en el plantel azulcrema, el equipo logró mantenerse competitivo y generar peligro ofensivo frente a los universitarios.

“El más parejo es América-Pumas, lo sabíamos. A pesar de que Pumas fue el mejor equipo del torneo, me da mucho gusto la reacción de América. A pesar de ser un equipo plagado de ausencias y jugadores de relevo, levantaron la mano y regresaron con mucho peligro. Hubo muchos errores de ambos equipos y eso convirtió el 3-3 en un partido muy atractivo”, concluyó.

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