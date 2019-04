Mitad del siglo XX, desde hace poco las mujeres votan aunque todavía no se les permite abrir una cuenta bancaria sin el aval del marido. La mayoría de los matrimonios duran para siempre, no tanto por amor sino porque divorciarse es impensado. En medio de esa cultura, el beso de Deborah Kerr y Burt Lancaster en De aquí a la eternidad provocó tantas fantasías como escándalo. En una playa desierta la pareja se besa con pasión. La escena es idílica salvo por un pequeño detalle: el brillo de la alianza de casada de ella. Desde entonces la mítica playa de Hawaii se convirtió en destino obligado para amantes enamorados, aunque casi un siglo después no importa si llevan anillo o no.