Es temprano, la terraza y los pasillos del Aeropuerto de Ezeiza se ven colmadas de gente. Una llovizna persistente, que no empapa pero molesta no es motivo suficiente para que niños y adultos abandonen sus lugares. En el horizonte, un avión de Pan American World Airways, la aerolínea internacional más importante de los Estados Unidos, prepara su aterrizaje. Alguien grita "Es ese, es ese, ahí viene". Los chicos corren y sus padres corren tras ellos. La mayoría luce antifaz, sombrero y capa negra. Casi todos llevan una espada en la mano. Vestidos como El Zorro esperan al popular personaje que todos los días los atrapa en la pantalla de Canal 13. Pero esta vez, la expectativa es mayor. Porque el héroe no viene solo sino que lo acompaña el Sargento García, su gracioso y torpe perseguidor que nunca consigue atraparlo.