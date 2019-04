De esta manera la grieta entre los ex CQC sigue creciendo y parece ser que el objeto de odio de la mayoría es Andy Kusnetzoff, ya que sus ex compañeros de programa tienen algo que decir de él. Algunos con humor, otros con ironía y la mayoría con fastidio sobre el tema, no son elogiosos con Andy, quien por ahora no habló demasiado. Solo hizo un chiste a la salida de la radio y contestando con ironía a Daniel Malnatti: "Lo que sí tengo para decir es que me voy al banco porque no sé qué hacer con toda la plata que tengo. Me voy a depositar…", dijo, y dio por cerrado el tema a lo CQC.