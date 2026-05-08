México

‘Los Auténticos Caligaris’: cuánto cuesta el boleto más barato y el más caro para verlos en CDMX

La gira que une a Los Auténticos Decadentes y a Los Caligaris se presentará el 27 de noviembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México

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La gira Los Auténticos Caligaris reunirá a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris en una serie de conciertos por México en noviembre de 2026 (Ocesa)
La gira Los Auténticos Caligaris reunirá a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris en una serie de conciertos por México en noviembre de 2026 (Ocesa)

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris anuncian la gira conjunta “Los Auténticos Caligaris”, una serie de conciertos en México prevista para noviembre de 2026 que fusiona los repertorios y estilos de ambas agrupaciones argentinas de rock, ska y cumbia.

El tour contempla presentaciones el 1 de noviembre en Parque Tangamanga II de San Luis Potosí, el 20 de noviembre en Auditorio Banamex de Monterrey, y el 27 de noviembre en Estadio GNP Seguros de Ciudad de México; la preventa de boletos arranca el 7 de mayo a las 14:00 en Banamex y la venta general inicia el 8 de mayo, según información de los organizadores.

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La unión de estos grupos nace tras años de colaboraciones esporádicas y representa una “hermandad” cimentada en su capacidad de transformar cada concierto en una celebración colectiva, describen los promotores.

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris suman más de 7.3 millones de seguidores en plataformas digitales, consolidando su éxito en el mercado latino (Ocesa)
Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris suman más de 7.3 millones de seguidores en plataformas digitales, consolidando su éxito en el mercado latino (Ocesa)

El proyecto busca “romper fronteras musicales” y convocar a multitudes de diferentes generaciones, al definir el espectáculo como “una declaración de principios” donde la fiesta, el rock, la cumbia y estilos populares de Latinoamérica son el lenguaje común.

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México figura como el principal mercado de ambos conjuntos, con públicos que superan en número incluso al de Argentina, su país natal.

Los organizadores detallan que Los Auténticos Decadentes suman más de 4.1 millones de fans en plataformas digitales y redes sociales, y cuentan con 8.2 millones de escuchas activas mensuales en Spotify; en tanto, Los Caligaris alcanzan 3.2 millones de seguidores y la misma cifra en escuchas activas, ambos con una audiencia concentrada entre los 25 y 35 años.

El repertorio incluye éxitos como “Loco (Tu Forma de Ser)”, “Amor” (junto a Mon Laferte), “La Guitarra” y “Un Osito de Peluche en Taiwán” de Los Auténticos Decadentes, además de “Razón”, “Quereme Así”, “Todos Locos” y “Entre Vos y Yo” de Los Caligaris, sus temas más reproducidos.

Los Auténticos Decadentes
Los Auténticos Decadentes cuentan con una extensa base de fans en México (Crédito: Premios Konex)

Las ciudades de Monterrey y Ciudad de México concentran el mayor número de fanáticos de ambas agrupaciones, por lo que los organizadores recomiendan adquirir boletos con anticipación para estas fechas.

Los Auténticos Decadentes consolidan una base de fans fuerte en el país desde los años noventa. Sus canciones suelen sonar en fiestas y conciertos masivos, y realizan giras frecuentes por varias ciudades mexicanas. El grupo graba discos en vivo en México, como “MTV Unplugged: Fiesta Nacional”, y colabora con músicos mexicanos.

Los Caligaris también encuentran en México uno de sus públicos más fieles. Se presentan con regularidad en recintos como el Auditorio Nacional y el Vive Latino, y su estilo festivo conecta con el público local. La banda rinde homenajes a la cultura mexicana en sus shows e incluso realiza giras temáticas, como “La noche más feliz del mundo”.

Ambas agrupaciones reconocen a México como una “segunda casa” y destacan el papel de sus seguidores mexicanos en su éxito internacional.

Se presentarán el 27 de noviembre en CDMX
Se presentarán el 27 de noviembre en CDMX

Lista de precios para ver a ‘Los Auténticos Caligaris’ en el Estadio GNP Seguros

  • GENERAL A: $1,984 pesos
  • GENERAL B: $1,240 pesos
  • ZONA GNP: $1,488 / $1,786 pesos
  • VERDE B: $1,116 / $1,339 pesos
  • NARANJA B: $992 / $1,190 pesos
  • VERDE C: $868 / $1,042 pesos
  • NARANJA C: $558 / $670 pesos
  • PCD: $1,240 pesos
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