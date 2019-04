"Soy tan feliz que de verdad los malos comentarios no me afectan. Sé que cada persona habla desde su malestar, desde lo que ellos cargan internamente. No me tomo nada personal. Problema de cada uno. Yo les mando mucho, mucho pero mucho amor. Y de paso pueden escuchar mi disco", escribió con una mezcla de humor e ironía una de las hijas mayores del conductor de ShowMatch, quien a fines de marzo estrenó su primer disco solista y dos días después se presentó en el Lollapalooza.