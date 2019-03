—No me costó, porque en ese momento estaba muy mentalizada con que quería llevar adelante un proyecto de un cuerpo totalmente tatuado. Lo empecé a transitar. Y a mí me agradaba mucho. Siempre digo esto porque, hoy en día, me cuesta bancarme una aguja. Estoy como muy maricona, es como que no tengo más tolerancia. Y cuando lo pienso digo: "¡Guau, que huevos que tenía en ese momento!". Siento que fui bastante fuerte, que hoy quizá lo soy de otra manera, pero en ese entonces tenía mucho aguante físico. No sé realmente que fue. A mí, estéticamete me encantan los tatuajes y las personas que están tatuadas. Me parece una forma de expresión, así como hacerse aros o trasmitir lo que fuera a través del cuerpo. Yo siempre hablo de la libertad de expresión que me parece espectacular. Y creo que el cuerpo habla según todo lo que nos hacemos o lo que nos va pasando. ¿Viste que el cuerpo también cuenta cuando uno está mal o bien?