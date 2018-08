"Yo creo que el Gobierno no está a la altura de la circunstancia. Tengo la vara muy alta y siempre espero algo superador. Ningún político nos regala nada. Argentina es el país que más impuestos tributa en el mundo. Deberíamos vivir como reyes y la gente que no tiene nada. En algunas provincias y puntos del Conurbano es el inframundo. Hay gente que no tiene agua. No tienen cloacas. Son necesidades básicas, cuestiones humanitarias. Yo no quiero que me vendan más nada los políticos, quiero realidades", cuestionó.