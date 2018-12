"Me llamó y las cosas que se me pasaban por la cabeza… Porque me habían elegido para hacer esa nota. Tenía toda la presión del medio, de mis compañeros y de la gente puesta en eso así que llegué a Olivos en esa circunstancia. Me dije que soy un profesional y la hice. Fue un momento muy doloroso", aseguró, con lágrimas en los ojos.