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Leche entera: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este alimento es fuente de calcio, un mineral esencial para los huesos y los dientes

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Un niño sostiene en sus manos un vaso de leche (Freepik)
Un niño sostiene en sus manos un vaso de leche (Freepik)

La leche entera ha formado parte de la alimentación humana durante siglos y continúa siendo uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Su combinación de proteínas, grasas, vitaminas y minerales la convierte en un producto especialmente valioso para el crecimiento, el mantenimiento de los huesos y el correcto funcionamiento del organismo. Aunque en los últimos años han surgido debates sobre su consumo, los expertos en nutrición coinciden en que, dentro de una dieta equilibrada, la leche entera puede aportar numerosos beneficios para la salud.

Uno de los principales valores nutricionales de la leche entera es su elevado contenido en calcio, tal y como recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN). Este mineral resulta esencial para la formación y el mantenimiento de huesos y dientes fuertes. Además, el calcio participa en otras funciones importantes del cuerpo, como la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Gracias a su excelente biodisponibilidad, el calcio presente en la leche se absorbe con facilidad, lo que convierte a este alimento en una de las mejores fuentes naturales de este nutriente.

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La leche también aporta proteínas de alta calidad biológica. Estas proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para desarrollar tejidos, mantener la masa muscular y favorecer el crecimiento. Por este motivo, el consumo de leche resulta especialmente importante durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que el cuerpo experimenta un rápido desarrollo físico y óseo.

Durante estas primeras etapas de la vida, se recomienda especialmente el consumo de leche entera frente a otras variedades desnatadas o semidesnatadas. Esto se debe a que la grasa láctea contiene vitaminas liposolubles como la vitamina A y la vitamina D, fundamentales para el crecimiento y el fortalecimiento del sistema inmunológico. La vitamina D, además, ayuda a fijar el calcio en los huesos, potenciando aún más los beneficios de la leche sobre la salud ósea.

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En la edad adulta, mantener un consumo adecuado de leche y derivados lácteos sigue siendo importante. Con el paso de los años, los huesos pueden perder densidad mineral, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. La leche entera contribuye a preservar la masa ósea y puede ayudar a prevenir problemas relacionados con la desmineralización de los huesos. Este aspecto adquiere una relevancia especial en las mujeres durante etapas como el embarazo, la lactancia y la menopausia, momentos en los que las necesidades de calcio aumentan considerablemente.

Otro aspecto destacable por la FEN es la digestibilidad de la grasa de la leche. A diferencia de otras grasas animales, la grasa láctea se encuentra distribuida en pequeños glóbulos rodeados de una membrana natural que facilita su digestión. Además, esta grasa proporciona energía y contribuye a generar sensación de saciedad, lo que puede resultar beneficioso dentro de una alimentación equilibrada.

Poner en el centro del debate la necesidad de garantizar el abastecimiento futuro de leche en España, uno de los grandes desafíos del sector, este el objetivo de la 66ª edición del Día Internacional Lácteo (DIL), un encuentro organizado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL). Son diferentes los temas clave que se han abordado, como la necesidad de medidas específicas que permitan a la industria láctea garantizar su competitividad en un mercado global cada vez más exigente. Durante la jornada, se subrayó el papel de la industria láctea como motor clave para la modernización del sector, impulsando la digitalización, la eficiencia, la sostenibilidad, la creación de empleo y la atracción de talento. Uno de los principales debates se centró en la necesidad de atraer talento y capital al medio rural. El sector espera una caída de la producción de leche en los principales países productores, Francia, Alemania y Países Bajos, que puede ser una ventana de oportunidad para España. El acto ha concluido con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha aprovechado su intervención para poner en valor la importancia estratégica de la industria láctea para la economía española y para la dinamización y vertebración de las zonas rurales.

Contraindicaciones de la leche entera

Sin embargo, la leche entera también presenta algunas contraindicaciones y no todas las personas toleran su consumo de la misma manera. Debido a su contenido calórico y de grasa saturada, las personas con sobrepeso, obesidad o alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos pueden necesitar moderar su ingesta. En estos casos, los especialistas suelen recomendar versiones semidesnatadas o desnatadas, que conservan buena parte de los nutrientes esenciales pero contienen menos grasa y calorías.

Existen además determinadas condiciones médicas en las que la leche de vaca está contraindicada. Una de las más frecuentes es la intolerancia a la lactosa, causada por la dificultad para digerir este azúcar natural presente en la leche. Las personas intolerantes pueden experimentar síntomas digestivos como hinchazón, gases o diarrea tras consumir productos lácteos.

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