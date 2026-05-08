Los estudiantes alemanes convocan una huelga contra el servicio militar: “Queremos educación para la paz, no para la guerra”

Manifestación contra el servicio militar (Schulstreik gegen wehrpflicht)

Este 8 de mayo, estudiantes de toda Alemania saldrán a las calles para exigir el fin del servicio militar, aprovechando el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. La protesta representa una respuesta masiva de jóvenes a la reintroducción gradual del reclutamiento, impulsada por el gobierno desde el pasado mes de diciembre pasado.

La reintroducción del servicio militar obligatorio en Alemania ha generado un intenso debate político y social. El gobierno federal, a través del canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, defiende el rearme y la preparación de la sociedad para escenarios de conflicto. El sistema es, en principio, voluntario, pero el propio Merz advirtió que podría ser obligatorio si no se alcanzan las cifras necesarias.

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Organizaciones estudiantiles y colectivos antimilitaristas, liderados por el grupo ‘Schulstreik gegen wehrpflicht’ (Huelga escolar contra el servicio militar obligatorio) han convocado la jornada de huelga. Este grupo lo ha movido a través de redes sociales, bajo el lema “¡Nunca más la guerra, nunca más el servicio militar obligatorio!”.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Decenas de miles de jóvenes contra el servicio militar

Según la organización, desde el anuncio sobre la reintroducción del servicio militar, más de 55.000 estudiantes han participado en acciones de boicot escolar y manifestaciones. El movimiento ya movilizó a jóvenes en más de 150 ciudades en la última huelga, el 5 de marzo. Ahora busca ampliar su alcance con una red de apoyo que incluye representantes estudiantiles, profesores y familias.

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Entre las estrategias impulsadas por los organizadores destaca la creación de comités de huelga escolar en los propios centros educativos, donde los alumnos planean nuevas acciones, campañas informativas y votaciones para declarar a las escuelas como espacios libres de la Bundeswehr. “Queremos educación para la paz, no para la guerra”, subrayan en su comunicado.

El calendario de movilizaciones incluye una semana completa de actividades antimilitaristas en junio, jornadas de acción el 1 de septiembre —Día contra la Guerra— y una conferencia nacional de huelga escolar en julio. Los estudiantes también participan en las manifestaciones de Mayo, en alianza con sindicatos y organizaciones juveniles, exigiendo mayor inversión en educación y programas sociales en lugar de gasto militar.

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Imagen de archivo de un ejercicio militar en Ulm, Alemania. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Denuncian represión contra los manifestantes

Las organizaciones estudiantiles denuncian un aumento de la represión y el control sobre la protesta juvenil. Se reportan sanciones disciplinarias, vigilancia en redes sociales y presiones sobre los comités de estudiantes. “No participaremos en esto”, afirman en un comunicado los organizadores, quienes insisten en que la mayoría de los jóvenes rechaza el reclutamiento y que no ha existido ninguna manifestación pública a favor del servicio militar obligatorio.

En su página web, en un apartado dedicado a la “represión”, explicanq que en Berlín y Múnich, “la policía recurrió a las detenciones”. “Los gritos y los carteles con las inscripciones ‘Merz lame huevos’ y ‘Merz, muere tú mismo en el Frente Oriental’ fueron motivo suficiente para arrestar a los estudiantes”, aseguran.

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Demandan que la Bundeswehr ha duplicado sus visitas a escuelas desde 2020 y ha incrementado su presencia en ferias de empleo y actividades estudiantiles. Los movimientos antimilitaristas promueven votaciones y resoluciones para declarar los centros como “escuelas sin Bundeswehr”, apoyados por consejos estudiantiles y asociaciones de padres. La estrategia incluye protestas durante las visitas militares y actividades informativas para fortalecer la conciencia crítica entre los alumnos.

El grupo manifestante concluye que convocatoria del 8 de mayo busca demostrar la fuerza de una generación que rechaza el papel de “carne de cañón” en un contexto de rearme. “Los ricos quieren la guerra, los jóvenes tienen futuro” y “Por una era de huelgas escolares” resumen el espíritu de una protesta que pretende instalar el debate sobre la militarización en el centro de la agenda educativa y política.

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