España

Los estudiantes alemanes convocan una huelga contra el servicio militar: “Queremos educación para la paz, no para la guerra”

La reintroducción del reclutamiento en Alemania ha generado un intenso debate político y social

Guardar
Google icon
Manifestación contra el servicio militar (Schulstreik gegen wehrpflicht)
Manifestación contra el servicio militar (Schulstreik gegen wehrpflicht)

Este 8 de mayo, estudiantes de toda Alemania saldrán a las calles para exigir el fin del servicio militar, aprovechando el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. La protesta representa una respuesta masiva de jóvenes a la reintroducción gradual del reclutamiento, impulsada por el gobierno desde el pasado mes de diciembre pasado.

La reintroducción del servicio militar obligatorio en Alemania ha generado un intenso debate político y social. El gobierno federal, a través del canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, defiende el rearme y la preparación de la sociedad para escenarios de conflicto. El sistema es, en principio, voluntario, pero el propio Merz advirtió que podría ser obligatorio si no se alcanzan las cifras necesarias.

PUBLICIDAD

Organizaciones estudiantiles y colectivos antimilitaristas, liderados por el grupo ‘Schulstreik gegen wehrpflicht’ (Huelga escolar contra el servicio militar obligatorio) han convocado la jornada de huelga. Este grupo lo ha movido a través de redes sociales, bajo el lema “¡Nunca más la guerra, nunca más el servicio militar obligatorio!”.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Decenas de miles de jóvenes contra el servicio militar

Según la organización, desde el anuncio sobre la reintroducción del servicio militar, más de 55.000 estudiantes han participado en acciones de boicot escolar y manifestaciones. El movimiento ya movilizó a jóvenes en más de 150 ciudades en la última huelga, el 5 de marzo. Ahora busca ampliar su alcance con una red de apoyo que incluye representantes estudiantiles, profesores y familias.

PUBLICIDAD

Entre las estrategias impulsadas por los organizadores destaca la creación de comités de huelga escolar en los propios centros educativos, donde los alumnos planean nuevas acciones, campañas informativas y votaciones para declarar a las escuelas como espacios libres de la Bundeswehr. “Queremos educación para la paz, no para la guerra”, subrayan en su comunicado.

El calendario de movilizaciones incluye una semana completa de actividades antimilitaristas en junio, jornadas de acción el 1 de septiembre —Día contra la Guerra— y una conferencia nacional de huelga escolar en julio. Los estudiantes también participan en las manifestaciones de Mayo, en alianza con sindicatos y organizaciones juveniles, exigiendo mayor inversión en educación y programas sociales en lugar de gasto militar.

Imagen de archivo de un ejercicio militar en Ulm, Alemania. (REUTERS/Angelika Warmuth)
Imagen de archivo de un ejercicio militar en Ulm, Alemania. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Denuncian represión contra los manifestantes

Las organizaciones estudiantiles denuncian un aumento de la represión y el control sobre la protesta juvenil. Se reportan sanciones disciplinarias, vigilancia en redes sociales y presiones sobre los comités de estudiantes. “No participaremos en esto”, afirman en un comunicado los organizadores, quienes insisten en que la mayoría de los jóvenes rechaza el reclutamiento y que no ha existido ninguna manifestación pública a favor del servicio militar obligatorio.

En su página web, en un apartado dedicado a la “represión”, explicanq que en Berlín y Múnich, “la policía recurrió a las detenciones”. “Los gritos y los carteles con las inscripciones ‘Merz lame huevos’ y ‘Merz, muere tú mismo en el Frente Oriental’ fueron motivo suficiente para arrestar a los estudiantes”, aseguran.

Demandan que la Bundeswehr ha duplicado sus visitas a escuelas desde 2020 y ha incrementado su presencia en ferias de empleo y actividades estudiantiles. Los movimientos antimilitaristas promueven votaciones y resoluciones para declarar los centros como “escuelas sin Bundeswehr”, apoyados por consejos estudiantiles y asociaciones de padres. La estrategia incluye protestas durante las visitas militares y actividades informativas para fortalecer la conciencia crítica entre los alumnos.

El grupo manifestante concluye que convocatoria del 8 de mayo busca demostrar la fuerza de una generación que rechaza el papel de “carne de cañón” en un contexto de rearme. “Los ricos quieren la guerra, los jóvenes tienen futuro” y “Por una era de huelgas escolares” resumen el espíritu de una protesta que pretende instalar el debate sobre la militarización en el centro de la agenda educativa y política.

Google icon

Temas Relacionados

MilitaresArmasArmamentoManifestacionesEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | El barco continúa sin pasajeros con síntomas

La embarcación continúa su trayecto hacia Granadilla de Abona (Tenerife), donde los pasajeros extranjeros serán repatriados y los españoles, trasladados a Madrid

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | El barco continúa sin pasajeros con síntomas

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

Además del valor promedio de las gasolinas en España, ve los precios más baratos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

El inesperado guiño de Sonsoles Ónega a la reina Letizia durante su discurso en el Pregón de San Isidro: “Rendidos”

Desde el balcón de la Casa de la Villa, la periodista ha inaugurado las fiestas de la capital con un alegato en el que también ha hecho mención a su amiga, la esposa de Felipe VI

El inesperado guiño de Sonsoles Ónega a la reina Letizia durante su discurso en el Pregón de San Isidro: “Rendidos”

Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “El magnesio tiene beneficios reales, pero también muchos mitos por culpa de las redes sociales”

El especialista invita a desconfiar de las afirmaciones exageradas y a basar las decisiones sobre suplementos en datos sólidos

Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “El magnesio tiene beneficios reales, pero también muchos mitos por culpa de las redes sociales”

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Después de que Hacienda actualizase sus datos fiscales, el organismo público ha descubierto que la mujer cobró en 2020 10.600 euros, por encima del límite de ingresos establecido

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Trump amenaza a la Unión Europea con disparar los aranceles si Bruselas no elimina los suyos antes del 4 de julio

Francia investiga a Elon Musk por su presunta complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil en la red social X

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

DEPORTES

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni tras una segunda pelea