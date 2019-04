Su ex mujer, por su parte, mantiene firme la postura de no hablar: "Trato de guardarlo para mis íntimos", explicó en enero de 2017. "Tengo tres hijos más que criar, así que tengo un motivo hermoso para levantarme cada día y para disfrutar. Mis hijos son el motor de mi vida. Tengo la obligación de ser feliz, que me vean así y darle alegría al hogar. Creo mucho en Dios y eso siempre fue una herramienta y una ayuda. Hablo de tener presente la protección de Dios y los designios de Dios. Nunca quise ser un referente. Cada uno vive el dolor como puede y todos los sobrellevamos a nuestro modo", dijo Pampita con respecto a cómo convive con el dolor por la pérdida de una hija.