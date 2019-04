El pasado 2 de abril Dalma Maradona cumplió 32 años y fue sorprendida por el saludo de su padre, Diego, a pesar de estar distanciados hace ya un tiempo. Lo que no sorprendió fue que el ex futbolista aprovechara la ocasión para tirarle un "palito" a Claudia Villafañe, como suele hacerlo. "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó", escribió el director técnico de Dorados de Sinaloa.