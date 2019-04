"Al principio se llamó Almorzando con las estrellas. Me acuerdo como si fuera hoy. Mi marido, era uno de los que estaba en la mesa. Nos sirvieron pollo y el mozo me dio una pata, pero Daniel le pidió que me diera pechuga porque la pata no me gusta. Desde el primer día fue un éxito", había asegurado la Chiqui en una nota. Medio siglo después de ese debut, el nombre de Mirtha quedó impreso en letras de molde en el Libro de los Guiness. Pero, no conforme con eso, la Legrand decidió arrancar hoy una temporada más.