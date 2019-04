El viernes 29 se produjo una situación que no trascendió y que tuvo como protagonistas a Pampita, a la China Súarez y Benjamín Vicuña, el ex de la modelo y padre de sus hijos. Según los testigos del momento, la conductora estaba en el vip con sus amigas, sin su novio Mariano Balcarce, vestida toda de negro, bellísima. De pronto entró la China, de jeans y botas tejanas, junto a Vicuña. Al entrar la pareja se puso a hablar con algunos de los presentes, todos invitados por Diego Filkestein, el productor local del festival, y no vieron a Pampita, que aprovechó para salir del vip con sus amigas, para no tener que saludar y hablar con su ex y su pareja.