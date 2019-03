"Estoy con un poco de ansiedad, la verdad. Obviamente, tengo mis miedos —admitió Lelé sobre su debut en el festival—. Pero me parece que en la vida, si uno no se pone estas metas difíciles también es todo como un poco aburrido. Yo necesito tener estas cosas que me dan adrenalina, me ponen desafíos y aprendizajes todos los días. Me gusta enfrentarme a cosas nuevas. Y la verdad es que me siento súper firme y capaz de hacerlo, así que espero que salga bien".