"En cierta ocasión, yo estaba en un ascensor vestido de Batman. Iba a hacer un Batman con Larrea. Porque Juan Carlos Batman escuchaba Rapidísimo y a veces sentía que Larrea le contestaba: 'Combate la maldad tu'. Porque cuando Larrera habla solo es muy dulce… El tema es que tenía que ir a un piso siete con mi productor y subieron unas 20 chicas como de tercer o cuarto año, que es una edad en la que uno no pispea. Así que yo serio, vestido de Batman, sin decir una palabra. La cosa es que las pibas me empezaron a mirar. Y yo, tapándome la boca con la capa, le dije al productor: 'Me tiro un pedo acá, no aguanto'. El tipo entró en pánico. La cuestión es que yo lo agarré de la mano y me solté… Todas las criaturas empezaron a los gritos. Fue un momento muy embarazoso", recordó Casero cuando le preguntaron por alguna anécdota de esa época.