El mismo día y en el mismo escenario, pero más tarde, Lenny Kravitz (en el Main Stage 2 a las 8.45) trae nuevo disco (Raise Vibrations) y seguramente hitazos como "Fly Away" y "Are You Gonna Go My Way". En plan solista, Vicentico (en el Alternative a las 10.15) traerá sus canciones, después de girar un buen tiempo con Los Fabulosos Cadillacs, su grupo de origen, con quien se reúne de manera intermitente. Además, el músico participó de la edición chilena de Lollapalooza presentando su recital como un sideshow el miércoles 27.