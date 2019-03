También se refirió a la carta pública que escribió Mariano Yospe, hermano de Adrián, en el día del cumpleaños de su sobrino. "En siete años no lo llamó nunca para saludarlo, ¿y ahora hace esto? Es show puro. Que no me carguen. Durante todo este tiempo ni siquiera pidió la tenencia y ahora dice que el nene viva con él cuando ni siquiera tiene vínculo", sostuvo quien aclaró que él supervisa las llamadas que recibe su sobrino al celular: "No atiende a nadie que no tenga agendado y esa familia de nefastos no están registrados".