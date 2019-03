Luego, recordó que su ex compañera del Bailando lo acompañó en momentos difíciles, como durante su pelea con Barbie Vélez: "Ella estaba como un soldado a mi lado. Fue mi compañera y mi amiga cuando pasó lo de Barbie. Con mis viejos también hubo momentos feos, como cuando mi abuela partió. Eso me lo llevó en el corazón. Entonces, ¿cómo voy a hablar mal de ella? Hay una propuesta firme para que vaya al Bailando. No piensen que voy a hablar mal de ella, porque nunca lo hice de ninguna ex, ni de las que tal vez me hicieron mal".