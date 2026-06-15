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La dura caída de Adrián Dárgelos de Babasónicos en pleno show: el video del momento

El episodio ocurrió el sábado 13 de junio mientras sonaba “Microdancing” en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, quedó grabado por asistentes y circuló en redes

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Adrián Dárgelos, cantante de Babasónicos, se cayó del escenario durante un show en Comodoro Rivadavia mientras interpretaba “Microdancing” (Video: TikTok)

El sábado 13 de junio, el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia fue el escenario de un momento de preocupación en la gira de Babasónicos. En pleno show, Adrián Dárgelos se cayó del escenario mientras interpretaba “Microdancing” y desapareció de la vista del público por varios segundos. El video del instante se viralizó en pocas horas y generó una ola de preocupación entre los seguidores de la banda, hasta que quedó confirmado que el cantante no sufrió lesiones de gravedad y pudo terminar el recital.

Todo ocurrió durante una de las canciones más bailables del repertorio. Fiel a su estilo sobre el escenario, Dárgelos se alejó del centro de la estructura y avanzó por una de las pasarelas laterales para acercarse al público a través de un parlante alto que se encontraba junto a las tablas, un recurso habitual en sus presentaciones. Fue en ese desplazamiento donde dio un paso en falso, perdió el equilibrio por completo y cayó hacia una zona considerablemente más baja que el nivel principal del escenario. El golpe fue registrado desde múltiples ángulos por los celulares de los asistentes y mostró que golpeó con el borde del escenario antes de terminar de caer.

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Durante algunos segundos, el cantante permaneció en el sector inferior, sujetándose con los brazos justo antes de caer al vacío. La imagen paralizó a buena parte del público, que siguió la escena con incertidumbre. Integrantes del staff se acercaron de inmediato para asistirlo. Mientras tanto, la banda no se detuvo: Diego “Uma-T” Tuñón, tecladista de Babasónicos, tomó la letra y continuó con la canción para sostener el show.

El video de la caída de Adrián Dárgelos en pleno recital de Babasónicos se viralizó en pocas horas y generó preocupación por su salud (Foto AP/Ginnette Riquelme)
El video de la caída de Adrián Dárgelos en pleno recital de Babasónicos se viralizó en pocas horas y generó preocupación por su salud (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La tensión duró poco. Dárgelos logró ponerse de pie, se acomodó la ropa y volvió al escenario en cuestión de segundos, sin señales visibles de dolor y sin requerir asistencia médica. La reacción del público fue inmediata: una ovación cerrada y aplausos que redoblaron la energía del recital. El show siguió con total normalidad y la banda completó su presentación ante miles de seguidores que habían llegado desde distintos puntos de la región patagónica.

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El concierto tenía un peso especial para la ciudad: fue el regreso de Babasónicos a Comodoro Rivadavia después de 11 años de ausencia. El repertorio incluyó clásicos como “Putita”, “Puesto”, “El colmo”, “Yegua”, “El loco” e “Irresponsables”, además de material de sus trabajos más recientes, entre ellos Trinchera (2022) y el sencillo Tajada (2023). La caída de Dárgelos terminó siendo el momento más comentado de la noche, aunque sin las consecuencias que el susto inicial hacía temer.

Los videos del incidente comenzaron a circular en redes sociales minutos después de ocurrido, con miles de reproducciones y comentarios que alternaban entre la preocupación y el alivio. Desde las cuentas oficiales de la banda no hubo ningún comunicado sobre el estado de salud del cantante, pero la imagen de Dárgelos retomando el micrófono y terminando el show fue suficiente para calmar los ánimos.

Babasónicos cerró con éxito su gira Europea 2025
Adrián Dárgelos perdió el equilibrio en una pasarela lateral del escenario y golpeó con el borde antes de caer a un nivel más bajo (@bernardoruas)

Babasónicos fue fundada en 1991 en Lanús, provincia de Buenos Aires, por Adrián Dárgelos y Diego Uma, y se convirtió en una de las bandas referentes del Nuevo Rock Argentino junto a grupos como Los Brujos, Peligrosos Gorriones y El Otro Yo. Con más de tres décadas de trayectoria y una extensa discografía, la banda mantiene una agenda de giras que incluye presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

La próxima parada de la gira son dos fechas en el Arena de Buenos Aires, programadas para el 25 y 26 de junio. Dárgelos no dio declaraciones sobre la caída ni sobre su estado físico tras el show en la Patagonia.

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