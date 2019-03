Escándalo en Hollywood: José Canseco acusó públicamente a Alex Rodríguez de serle infiel a JLo

No habían pasado 24 horas desde que se hizo público el compromiso de la pareja, cuando el ex beisbolista publicó en Twitter que el futuro marido de la "Diva del Bronx" la engañaba con su ex esposa Jessica Sekely: "Pobrecita, no tiene idea de quién es él realmente"