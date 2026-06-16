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Los mejores memes del empate de Uruguay ante Arabia Saudita: el amuleto de Bielsa, “la 5ta” y el grupo de la muerte

Los internautas hicieron arder las redes sociales luego del empate 1-1 en Miami

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Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026 en el segundo encuentro del grupo H, luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa mostró una gran actitud en el segundo tiempo y mereció llevarse la victoria ante el elenco de Medio Oriente.

Tras el partido, los internautas hicieron de las suyas con una ola de memes y reacciones. Los focos estuvieron en la “cábala” de Bielsa de sentarse siempre en la heladerita, algo común en los cotejos del elenco celeste. El entrenador argentino suele seguir las acciones de esa manera y es un show aparte.

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Por otro lado, los hinchas orientales se hicieron sentir con el sueño de conquistar su quinta Copa del Mundo, pues suman las dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. En la previa al estreno en el certamen ecuménico, los simpatizantes del vecino país insistieron con la obtención de la quinta conquista. Al mismo tiempo, luego de no poder arrancar con un triunfo, los fanáticos de otros países aprovecharon para burlarse.

También hubo menciones sobre la defensa saudita con imágenes de un muro de cemento cerca del arco: Uruguay remató 27 veces frente a los 7 disparos de su rival. El arquero Mohammed Al Owais fue la figura del elenco asiático, que se puso en ventaja con el tanto de Abdulelah Al-Amri en el primer tiempo, aunque en el complemento lo igualó Maximiliano Araújo.

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Por ahora, los cuatro equipos de la zona están con un punto, aunque Uruguay y Arabia Saudita figuran arriba por su tanto a favor. “El Grupo de la muerte”, mencionaron varios internautas.

La segunda fecha de esta zona se llevará a cabo el domingo: España se medirá contra Arabia Saudita desde las 13:00 hora de Argentina y Uruguay se enfrentará a Cabo Verde, a partir de las 19:00.

LOS MEJORES MEMES DEL EMPATE DE URUGUAY ANTE ARABIA SAUDITA

memes uruguay arabia saudita
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