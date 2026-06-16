La tremenda pelea de Yanina Zilli y Tamara Paganini en Gran Hermano: “No soy una perra ni una resentida como vos”

La pelea entre Yanina Zilli y Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada empezó por la temperatura del aire acondicionado (Video: GH, Telefe)

Lo que arrancó por la temperatura del aire acondicionado terminó con Yanina Zilli llorando en el stream, temblando de angustia y pronunciando una frase que paralizó a sus compañeros: “Mirá si me pasa algo acá por estar jugando… si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo o algo”. El lunes 15 de junio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió uno de sus momentos más tensos desde el inicio del ciclo, con un cruce que escaló rápido y dejó a la exvedette al borde del abandono.

El detonante fue menor, casi doméstico. Zilli estaba en living discutiendo sobre la temperatura del aire acondicionado en las habitaciones cuando Tamara Paganini intervino desde el sillón, con una manta rosa encima: “Pero Yani, sos la única en toda la casa que tiene la temperatura a 4 grados”. La respuesta de Zilli fue cortante: “Vos estás en mi habitación. Anda a protestar a la tuya, no te metás en la mía”.

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Yanina Zilli afirmó en Gran Hermano que Tamara Paganini quería “ser una Furia”

Ahí comenzó el verdadero cruce. Paganini subió el tono: “Tenés un monstruo adentro y se está despertando”. Zilli no se quedó atrás: “¿Vos hablás de violencia? No me importa lo que tengas para decir. No te registro desde el día que entraste”. El intercambio siguió con acusaciones mutuas de violencia y desprecio, con las dos participantes hablando al mismo tiempo y sin ceder terreno.

Fue Zilli quien lanzó la frase que más circuló en redes: “Me tenés miedo, a todo el mundo. No te da, querés ser una Furia, pero no te da porque les vas a hablar a los que te peleás a los dos segundos como si nada”. Paganini cerró el round con una frase que quedó grabada: “Porque soy copada, no soy una perra ni resentida como vos”.

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Tamara Paganini le dijo a Yanina Zilli que tenía “un monstruo adentro” y el cruce escaló con acusaciones de violencia

El conflicto no fue solo con Paganini. Antes, durante la tarde, Zilli ya había tenido un encontronazo con Solange Abraham, a quien acusó de soberbia y de intentar desestabilizar al grupo. El punto de partida fue la situación de Franco Zunino, el “hijo postizo” de Zilli dentro de la casa, que está en placa y corre riesgo de ser eliminado esta misma noche. Zilli salió a defenderlo y terminó enfrentada con el grupo contrario, que busca su salida.

Tras los dos cruces, la vedette se recluyó en la habitación del stream junto a Emanuel Di Gioia, Zunino y Nenu López. Lo que vino después fue una catarsis. Primero, la descarga: “Es una hija de put… esta India soreta, mala como la peste bubónica, me hizo quedar como que no me importaba lo de sus hijos”, disparó contra Paganini. Luego, el llanto. Y con el llanto, el miedo: “Mirá si me pasa algo acá por estar jugando… si me agarra sola en algún lugar con un cuchillo o algo”.

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Tras los cruces en Gran Hermano, Yanina Zilli lloró en el stream, expresó miedo y quedó al borde del abandono (Video: GH, Telefe)

Sus compañeros la rodearon de inmediato. “No vamos a permitir que te pase nada”, le dijo Zunino. “No te va a tocar nadie, ni nosotros ni la producción va a dejar”, agregó. Di Gioia fue más directo: “¿A dónde te vas a ir? No voy a permitir que te vayas”. La producción cortó la transmisión del stream poco después de esas palabras. La posibilidad de que Zilli abandone la casa quedó flotando en el aire, aunque minutos después del quiebre la participante reapareció más serena. Le dijo a Emanuel “te voy a prestar el auto” y le dio un abrazo, en señal de agradecimiento por el acompañamiento. La crisis parecía superada, al menos por el momento.

El trasfondo del conflicto tiene que ver con la dinámica de alianzas que se fue consolidando en la casa. Paganini se sumó al grupo de Abraham, que trabaja activamente para que Zunino sea el eliminado de la semana. Zilli, que construyó un vínculo casi maternal con él, lo interpretó como una traición y salió a dar batalla. El resultado fue el cruce más explosivo de la jornada, con frases que no dejan margen para la reconciliación fácil.

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La gala de eliminación de esta noche definiría si Zunino continúa en el juego o si Zilli pierde al aliado que, según ella misma admitió, es parte central de su razón para seguir en la casa.