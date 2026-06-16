República Dominicana

Cruz Roja Dominicana lanza campaña de donación voluntaria de sangre: de la reposición “insuficiente” a la meta de 600,000 unidades

La institución lanzó una campaña para aumentar las reservas para emergencias y procedimientos médicos y pidió incluir el tema en la agenda nacional de salud, ante un sistema de reposición que deja existencias mínimas diarias

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De un banco de sangre en 1949 a una red con nuevo nodo en Nagua: la Cruz Roja Dominicana apuesta por centros regionales y más donantes (Foto cortesía CRD)
De un banco de sangre en 1949 a una red con nuevo nodo en Nagua: la Cruz Roja Dominicana apuesta por centros regionales y más donantes (Foto cortesía CRD)

La Cruz Roja Dominicana lanzó este lunes una campaña para impulsar la donación voluntaria de sangre en República Dominicana y reforzar las reservas para emergencias y necesidades médicas, según informó la propia institución en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre.

La entidad busca que donar sangre deje de ser un acto esporádico y pase a formar parte de la cultura ciudadana. Durante la presentación, las autoridades también pidieron al presidente Luis Abinader incorporar este tema a la agenda nacional de salud, de acuerdo con lo consignado por Diario Libre.

La meta anunciada por las autoridades es alcanzar una reserva de 600.000 unidades de sangre. Hoy, según César Matos, director del Laboratorio de Sangre de la entidad, las reservas mínimas rondan apenas las 250 unidades diarias bajo el sistema predominante de reposición.

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El sistema de reposición y la meta de reservas

Blaurio Alcántara, director general de la Cruz Roja Dominicana, afirmó que la campaña procura convertir la donación en un gesto permanente de solidaridad y responsabilidad ciudadana, según Diario Libre. La institución llamó a la ciudadanía, a las instituciones y al sector empresarial a sumarse al esfuerzo para reforzar las reservas del país.

Lanzaron una campaña para donar sangre y apuntan a una reserva de 600.000 unidades en República Dominicana (Foto cortesía CRD)
Lanzaron una campaña para donar sangre y apuntan a una reserva de 600.000 unidades en República Dominicana (Foto cortesía CRD)

La campaña plantea que el país depende en gran parte de que los pacientes consigan un donante para recibir sangre, un mecanismo que no alcanza para sostener el volumen recomendado, según explicó Matos a Diario Libre.

Matos señaló que, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, la disponibilidad de sangre debe equivaler al menos al 4% de la población, según Diario Libre. Sobre el sistema actual, advirtió: “Esa práctica predomina, pero tenemos la urgencia de cambiarla porque con ella apenas alcanzamos reservas mínimas de alrededor de 250 unidades diarias, insuficientes para garantizar el volumen indispensable que dispone la OMS”, dijo Matos.

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Miguel Sanz Flores, presidente de la institución, remarcó que una sola pinta de sangre puede ayudar a salvar hasta tres vidas, según Diario Libre. La conmemoración se realizó en el contexto del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, fecha que la Organización Mundial de la Salud estableció para el 14 de junio, recordó Alcántara según Diario Libre.

Tecnología, financiamiento y red de centros

La Cruz Roja Dominicana informó que dispone de tecnología capaz de realizar hasta 18 pruebas de tamizaje para verificar la calidad de la sangre recolectada. Según la institución, ese proceso exige una inversión superior a los recursos que recibe por recuperación de costos.

La Cruz Roja Dominicana busca pasar del sistema de reposición a la donación voluntaria ante reservas mínimas de unas 250 unidades diarias (Foto cortesía CRD)
La Cruz Roja Dominicana busca pasar del sistema de reposición a la donación voluntaria ante reservas mínimas de unas 250 unidades diarias (Foto cortesía CRD)

La entidad expresó preocupación por la financiación de esos procedimientos y señaló que el Seguro Nacional de Salud es actualmente la única administradora de riesgos de salud que cubre esos costos a sus afiliados, según Diario Libre. Alcántara también pidió al sector empresarial ampliar sus programas de responsabilidad social para incluir apoyo a las entidades de socorro y asistencia humanitaria.

La red de la Cruz Roja Dominicana incluye un banco de sangre en Santo Domingo y centros de recolección y procesamiento en Santiago, San Francisco de Macorís, La Romana, Bonao y San Juan de la Maguana, según Diario Libre. La institución añadió que inauguró recientemente un nodo en Nagua para atender a las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná.

Sanz Flores recordó además que la Cruz Roja opera un banco de sangre desde 1949, cuando se instaló el primero del país, según Diario Libre.

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