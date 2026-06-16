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La previa de la Selección en Kansas: el banderazo de los hinchas, las dudas del equipo y la emoción de Scaloni

Miles de argentinos coparon Kansas en la previa del debut, acompañados por los padres de Dibu Martínez, Paredes y De Paul. La incertidumbre por la alineación y la emoción de Scaloni junto a Palermo destacaron en la cobertura de Infobae Mundial

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La zona de The Plaza en Kansas City concentró a cientos de argentinos que acompañaron a la Selección argentina antes del partido

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina ya se vive con intensidad en Kansas. A medida que se acerca el partido, las calles comenzaron a poblarse de camisetas albicelestes, banderas y cánticos que transformaron el paisaje habitual de la ciudad estadounidense.

Desde allí, Cholo Sottile y Matías Palacios reflejaron en Infobae Mundial el clima que rodea al equipo de Lionel Scaloni, marcado por la presencia masiva de hinchas, familiares de los futbolistas y una expectativa creciente por conocer la formación titular.

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“Ya está, ya explotó Kansas con los argentinos”, resumió Sottile durante la transmisión, mientras de fondo se escuchaban los cánticos de los simpatizantes que participaron del tradicional banderazo organizado en la previa del encuentro.

banderazo argentina kansas city
Miles de hinchas argentinos coparon Kansas en la previa del debut de la Selección argentina con un banderazo en las calles

Uno de los aspectos más llamativos de la jornada fue la presencia de familiares de varios integrantes del plantel campeón del mundo. Entre los hinchas que se acercaron a acompañar al equipo estuvieron el padre de Emiliano Martínez, el de Leandro Paredes y el de Rodrigo De Paul.

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Lejos del protocolo habitual que rodea a la Selección, los familiares se mezclaron con la gente, se sacaron fotografías y participaron del ambiente festivo que dominó la ciudad.

El epicentro de la celebración estuvo en la zona de The Plaza, uno de los sectores más reconocidos de Kansas City, donde cientos de argentinos se reunieron para acompañar al equipo. “Fue un momento impresionante. Lo disfrutan como hinchas, pero con el orgullo de tener a sus hijos en la concentración. Ya son muy conocidos, entonces la gente se sacaba fotos con ellos”, relató el periodista.

La formación de la Selección argentina mantiene dudas en la defensa, donde Lionel Scaloni analiza una línea de cinco o una defensa de cuatro (@Argentina)
La formación de la Selección argentina mantiene dudas en la defensa, donde Lionel Scaloni analiza una línea de cinco o una defensa de cuatro (@Argentina)

Desde el estudio, Marcelo Tinelli aportó otra postal del fenómeno que provocó la llegada de la Selección. “Tengo un grupo de diez amigos que me dijeron: ‘Vos sos un gil que fuiste a Miami. Nosotros alquilamos una casa en Kansas, pagamos dos pesos con veinte’. Hay una gran expectativa y muchos hinchas argentinos en Kansas”, comentó entre risas.

La previa también estuvo atravesada por la emoción. Durante el programa, Tinelli confesó que comenzó a tomar dimensión de lo que podría representar este torneo para Lionel Messi. “Me agarró como tristeza que fuera el último Mundial de Leo. Me emocioné con una carta que vi en redes sociales de un chico que le decía a la mamá que era el último Mundial de Messi”, contó.

Mientras la ciudad se llenaba de camisetas argentinas, la atención deportiva seguía concentrada en las decisiones de Scaloni. Sottile reveló detalles de una conversación entre el entrenador y Emiliano Martínez que aportó tranquilidad sobre el estado físico del arquero.

Dibu Martínez será titular en el debut, según la información surgida tras una charla con Lionel Scaloni sobre su estado físico
Dibu Martínez será titular en el debut, según la información surgida tras una charla con Lionel Scaloni sobre su estado físico

“El Dibu le dijo: ‘Si estoy al 90 y no al 100, me corro y que ataje un compañero’. Scaloni le respondió: ‘Yo confío en vos, vos decime’. Está atajando en la práctica y va a ser titular”, aseguró.

Las principales incógnitas continúan vinculadas al esquema defensivo. Según la información que manejan los enviados especiales, el entrenador analiza la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores, aunque tampoco se descarta una estructura más tradicional.

“Si me la juego, es línea de cinco: Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez como centrales”, anticipó Sottile. Al mismo tiempo, explicó que una eventual defensa de cuatro podría modificar algunos nombres y abrir la puerta a cambios inesperados en el equipo.

La presencia de Messi, en cambio, no parece estar en discusión. Ante la consulta de Tinelli, la respuesta fue contundente: “No tengo dudas de que arriba van a jugar Leo y Lautaro”.

Lionel Messi y Lautaro Martínez aparecen como los delanteros elegidos por Lionel Scaloni para el debut de la Selección argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley)
Lionel Messi y Lautaro Martínez aparecen como los delanteros elegidos por Lionel Scaloni para el debut de la Selección argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley)

Palacios aportó además una mirada sobre el contexto físico con el que llegan los futbolistas a la competencia. “Este es un Mundial a finales de temporada, no como el de Qatar. Hay jugadores que llegan con cincuenta partidos encima. Scaloni habló de transmitir tranquilidad a los hinchas argentinos”, explicó.

Más allá de las cuestiones futbolísticas, uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo durante la conferencia de prensa de la Selección. Allí, Scaloni protagonizó un inesperado reencuentro con Martín Palermo, con quien compartió plantel en Estudiantes durante la década de 1990.

Según relató Sottile, el entrenador no había advertido la presencia del exdelantero hasta que escuchó su voz entre los periodistas acreditados. “Scaloni se emocionó porque se encontró con Palermo en la conferencia. Empezó a lagrimear de verdad”, contó.

Lionel Scaloni se emocionó en la conferencia de prensa al reencontrarse con Martín Palermo, con quien compartió plantel en Estudiantes (AP Foto/Charlie Riedel)
Lionel Scaloni se emocionó en la conferencia de prensa al reencontrarse con Martín Palermo, con quien compartió plantel en Estudiantes (AP Foto/Charlie Riedel)

El técnico respondió visiblemente conmovido. “Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Es un amigo del fútbol. Te aprecio un montón. Sabés lo duro que es esto y también lo lindo que es estar acá”, expresó.

La escena generó aplausos entre los presentes y se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la previa.

Mientras tanto, Kansas continúa viviendo horas de clima argentino. Entre banderas, camisetas, familias de los jugadores, cánticos y expectativas por el debut, la ciudad estadounidense se transformó por unos días en una pequeña extensión de la pasión albiceleste.

Con este programa, Tinelli volvió a conducir los domingos a la 21 horas, algo que no hacía desde hace 32 años. Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo.

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