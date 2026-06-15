El Festival de Cine de Berlín homenajeó a Lucas Vignale, el cineasta argentino que murió en Brasil

La película fue presentada en La Berlinale, el prestigioso festival cinematográfico (Cinco Rayos/ Primo Content)

El Festival Internacional de Cine de Berlín despidió a Lucas Vignale con un mensaje público, tras confirmarse su muerte en un accidente entre dos helicópteros en Brasil. El siniestro también cobró la vida del YouTuber argentino Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree y otras tres personas.

El equipo de la Berlinale expresó en sus redes: “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Lucas A. Vignale, quien falleció ayer a los 28 años”, y recordó que el realizador había presentado su primer largometraje, El Tren Fluvial, en la sección Perspectivas del festival este mismo año.

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La Berlinale recordó la trayectoria de Vignale en un comunicado: “Tuvimos el privilegio de recibir a Lucas en el festival este mes de febrero, donde se estrenó su primer largometraje, ‘El Tren Fluvial’ (codirigido con Lorenzo Ferro), en la sección ‘Perspectivas’ de la Berlinale”. Añadieron: “Nacido en Buenos Aires en 1997, Lucas comenzó su carrera como editor antes de pasar a la dirección, creando una obra variada que abarca tanto el cine como la música. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y colaboradores en estos momentos difíciles”.

La despedida del Festival de Cine de Berlín a Lucas Vignale

La tragedia ocurrió la mañana del 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Dos helicópteros colisionaron y, tras el impacto, una de las aeronaves se incendió al caer en un estacionamiento privado, destruyendo una veintena de autos eléctricos. El otro helicóptero se estrelló con el tren de aterrizaje retraído y no se incendió.

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El accidente dejó seis víctimas fatales: Lucas Vignale, Gaspi, Oliver Tree, el productor brasileño Lucas Brito Chaves (Lucas Frota) y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. Las causas están bajo investigación por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

La muerte de Lucas Vignale generó conmoción en el ámbito cultural argentino y mundial. El cineasta, nacido en Buenos Aires en 1997 y graduado de la Universidad del Cine, había logrado reconocimiento tanto en el cine independiente como en la realización de videoclips para figuras internacionales como J Balvin, Nathy Peluso, Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap.

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Lucas Vignale junto a Toto Ferro, directores de El tren fluvial, en La Berninale. Milo Barría, a su lado, el protagonista de la película (Instagram)

“Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo @lucasvignale, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”, fueron las palabras de despedida de Bizarrap a través de una story. “Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo, @lucasvignale. QEPD”, se lamentó Nicki Nicole junto a un emoji de paloma blanca y un corazón rojo.

Entre sus trabajos recientes, destaca el documental Tripolar 360° (2024), que retrata el proceso creativo de la banda Usted Señálemelo, y el cortometraje La Pasión (2024), codirigido junto a Lorenzo Ferro. Su largometraje El tren Fluvial fue aclamado en Berlín y premiado en el BAFICI, consolidando su proyección en el cine argentino.

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Además, Vignale había dirigido proyectos audiovisuales que alcanzaron una gran repercusión, como La vuelta de Gaspi (2024) y Gaspi: Camino a la velada (2025), ambos con más de 17 millones de visualizaciones, y su último trabajo en el stream Blender junto al influencer.

El cineasta, antes de perder la vida en un choque de helicópteros, compartió un significativo video (Video: Instagram)

En la última entrevista que dio en Blender, el cineasta destacaba el trabajo de Gaspi en la miniserie que estaban realizando en ese canal, Gaspi visita tu hogar. “Es artista puro. Hasta la portada, hasta el último detalle, está Gaspi en todo. Te quema la gorra en el buen sentido, pero también está bueno trabajar con alguien así que te exige y siempre busca un límite más”, dijo. Y agregó, con humor: “Hasta que en un momento hay que hacer que suelte. Por su bien y por el de todos”.

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El legado de Lucas Vignale queda marcado por su innovación en el cine y la música, y por una carrera precoz que supo posicionarlo como una de las voces más prometedoras del audiovisual argentino.