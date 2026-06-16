El Salvador

Reforma legal que busca eliminar adulterantes en la venta de lácteos en El Salvador recibe aval de diputados

El viceministro Óscar Alejandro Domínguez presentó una reforma ante la Asamblea para armonizar la ley con el RTCA y proteger la salud pública

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El viceministro Óscar Alejandro Domínguez presentó la reforma láctea con foco en “eliminar adulterantes” para proteger la salud pública (Captura de pantalla de la transmisión en directo)
El viceministro Óscar Alejandro Domínguez presentó la reforma láctea con foco en “eliminar adulterantes” para proteger la salud pública (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Alejandro Domínguez, presentó este lunes ante la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa su defensa a la solicitud de reforma de la Ley de Fomento de Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos. La propuesta apunta a eliminar adulterantes en la fabricación y comercialización de lácteos.

Durante su intervención, Domínguez dijo que la reforma permitirá armonizar la legislación nacional con el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). Según explicó, esto igualará las condiciones de competencia para los productores salvadoreños frente a los de otros países de la región y facilitará la integración comercial.

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El funcionario señaló que la reforma busca garantizar el consumo de alimentos auténticos y proteger la salud pública. También sostuvo que el acceso a lácteos inocuos y de calidad incide en la alimentación y el bienestar de los consumidores, al evitar la distribución de productos con grasas o ingredientes sustitutos que no cumplen los estándares requeridos.

Medidas para productores y financiamiento

Domínguez afirmó que la reforma también busca fomentar la competitividad y frenar prácticas monopólicas en el sector, con impacto en precios más estables para los consumidores. Añadió que la medida se anticipa a los efectos que puedan provocar fenómenos climáticos como el “Super Niño”, que podrían afectar la producción nacional y generar aumentos injustificados en los precios.

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Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
Una diversa selección de productos lácteos, incluyendo botellas de leche, varios tipos de queso y recipientes de yogur, se presenta sobre una rústica mesa de madera, destacando su variedad y frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viceministro anunció la integración del sector ganadero al programa de Aumento de la Producción, que ya funciona en los rubros de hortalizas y granos básicos. Los ganaderos beneficiados tendrán acceso a insumos al costo, asistencia veterinaria integral gratuita, mejoramiento genético y apoyo con maquinaria agrícola.

Además, el gobierno gestiona una línea de crédito especial con tasas de entre 4 y 5% a través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) para quienes participen en el programa.

Cuencas lecheras y asistencia técnica

El plan contempla la agrupación de productores en cuencas lecheras, con un inicio en siete de Morazán y próximas expansiones en Opico y San Miguel. La estrategia busca incluir a pequeños, medianos y grandes productores para facilitar el acceso a insumos y servicios especializados.

La Dirección General de Ganadería acompaña a los productores con capacitaciones en buenas prácticas, mejora genética, asesoría sobre pastos resilientes y asistencia sanitaria continua. Domínguez destacó la existencia de más de 10 brigadas veterinarias móviles y el compromiso del gobierno en mantener la salud de los rebaños, como ocurrió en el reciente control del gusano barrenador.

Reforma a la ley de lácteos en El Salvador promete cambiar lo que llega a supermercados, pero falta el detalle decisivo (Captura de pantalla de la transmisión en directo)
Reforma a la ley de lácteos en El Salvador promete cambiar lo que llega a supermercados, pero falta el detalle decisivo (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

Comercialización y avance legislativo

En cuanto a la comercialización, Domínguez informó que el sector industrial ha mostrado disposición para adquirir la leche producida bajo los estándares del programa, en cumplimiento de los requisitos de inocuidad y calidad establecidos en la reforma.

El dictamen favorable a la reforma fue aprobado por unanimidad en la comisión. Los diputados señalaron el impacto de la medida para el sector ganadero y la importancia de brindar respaldo a los productores tras años sin políticas concretas de apoyo. Se prevé que la medida sea incluida en la agenda legislativa de la sesión ordinaria de esta semana.

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