La Embajada de México en El Salvador convoca a alentar ante Corea con pantallas gigantes, antojitos y un mercadito mexicano

México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

La Embajada de México en El Salvador anunció una convocatoria para ver el partido entre las selecciones de México y Corea, en un evento que reunirá a la comunidad mexicana y simpatizantes del fútbol. La invitación incluye actividades especiales y busca fomentar el apoyo al equipo nacional.

La actividad tendrá lugar el jueves 18 de junio a las 18:30 horas en el nivel 3 de Presidente Plaza, en la capital salvadoreña. Según la información difundida por la Embajada de México, los asistentes podrán seguir el partido en pantallas gigantes instaladas para la ocasión. Además, se ofrecerán antojitos mexicanos y estará disponible un mercadito mexicano a partir de las 14:00 horas, lo que permitirá a los participantes disfrutar de productos y gastronomía tradicional antes del inicio del encuentro.

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El evento busca crear un espacio de convivencia para la comunidad mexicana en El Salvador, así como para aficionados locales al fútbol internacional. La Embajada destacó la importancia de estas actividades para mantener el vínculo cultural y promover el sentido de pertenencia entre los mexicanos residentes en el extranjero.

En el contexto futbolístico, la selección de México llega al enfrentamiento con Corea tras una serie de partidos en los que ha mostrado variantes tácticas y recambios en su alineación. El equipo dirigido por su actual seleccionador mantiene como objetivo avanzar en competencias internacionales y consolidar a nuevos talentos. México ha sido reconocido por su capacidad de convocatoria y el respaldo de la afición, tanto en territorio nacional como en el exterior.

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La Embajada de México en El Salvador convoca a ver el partido ante Corea en Presidente Plaza.

Por su parte, la selección de Corea representa un desafío importante. Tradicionalmente, los equipos asiáticos han ofrecido resistencia táctica y despliegue físico, lo que añade interés a este tipo de encuentros. Corea ha tenido participaciones destacadas en torneos internacionales y su selección se caracteriza por la disciplina y el orden defensivo.

El evento organizado por la Embajada refuerza el ambiente de fiesta y unión entre los seguidores del fútbol, facilitando el acceso a la transmisión del partido y promoviendo la cultura mexicana en El Salvador. La convocatoria está abierta a toda la comunidad interesada en respaldar al equipo nacional y participar en las actividades programadas.

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México y Corea viven en fiesta

Una multitud de personas se congrega en un espacio exterior, muchos con prendas verdes y blancas. Un hombre, identificado como coreano por el texto en pantalla, es levantado y lanzado al aire repetidamente por los asistentes. La escena se desarrolla como parte de una celebración de una victoria. Numerosos individuos registran la acción con teléfonos móviles. Este video es una cobertura de evento. Video de cortesía ciudadana.

El creciente flujo de visitantes y turistas coreanos en México ha generado un fenómeno cultural caracterizado por la integración y el disfrute del ambiente local. Tanto los residentes coreanos como quienes visitan temporalmente el país han demostrado una notable capacidad de adaptación a la fiesta, la gastronomía y la hospitalidad mexicana, participando activamente en experiencias que les resultan únicas dentro del territorio nacional.

La convivencia entre ambas culturas se manifiesta a través de episodios insólitos y festivos. Se han registrado escenas en las que aficionados coreanos, portando banderas y entonando cánticos, se suman a las celebraciones en ciudades como Guadalajara. Este intercambio cultural se ve reflejado en situaciones cotidianas, donde turistas coreanos aprenden y adoptan costumbres locales, desde expresiones lingüísticas hasta prácticas sociales propias del día a día mexicano.

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El intercambio se extiende también al ámbito gastronómico y a la vida urbana. Coreanos y mexicanos comparten platillos típicos, recorren juntos las calles y disfrutan de actividades comunes. Videos difundidos en redes sociales muestran a mexicanos y coreanos cantando juntos, alentando a Corea, y a visitantes asiáticos luciendo sombreros tradicionales mexicanos, aprendiendo frases en español, degustando tequila y otras bebidas típicas en compañía de locales. Las imágenes incluyen episodios en los que coreanos reciben muestras de afecto por parte de mexicanas, evidenciando la apertura y la calidez en la interacción cultural.

El fenómeno cultural de visitantes y turistas coreanos disfrutando plenamente del ambiente mexicano es una realidad. Tanto residentes como turistas se han adaptado a la fiesta, la gastronomía y la calidez de la gente, viviendo experiencias únicas en el país.

Este fenómeno se ha convertido en un referente viral, con escenas de integración y alegría compartida que circulan globalmente, consolidando la relación entre ambas comunidades y resaltando la diversidad y riqueza del intercambio en las calles y celebraciones mexicanas.

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