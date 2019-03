Al respecto, sostuvo que tuvo contacto con el joven a través de Javielito: "Yo lo conocí una vuelta por Javielito que me lo presentó, y a la fecha no demandó", aclaró, y continuó: "Respecto a la demanda que está en curso, por migraciones, una vez que ingresemos a Cuba, va a tener que someterse voluntariamente a un examen de ADN y en caso de que diga que no, se hará una audiencia en el juzgado y tendrá la posibilidad de conocerlo. Es el mismo trámite que con Diego Junior".