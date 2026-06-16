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“Vaya susto”: el inesperado incidente que interrumpió el último entrenamiento de Francia antes de su debut en el Mundial

El episodio ocurrió durante la última práctica previa al estreno ante Senegal y sorprendió a los medios internacionales

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La selección de Deschamps ajusta detalles antes del duelo con Senegal y la prensa registró un episodio inesperado

La selección de Francia encaró la última práctica previa a su debut en el Mundial 2026 bajo una atmósfera de expectativa, pero el protagonismo momentáneamente pasó de los futbolistas a los periodistas. Un incidente inesperado interrumpió la rutina del equipo y sorprendió a toda la prensa internacional congregada en la Academia Red Bull, en las afueras de Nueva York.

En pleno trabajo de campo, mientras los medios observaban atentos a los movimientos de los jugadores franceses, el sistema de riego en la cancha se activó sin previo aviso. En cuestión de segundos, una intensa lluvia artificial cayó sobre la prensa, que se encontraba apostada junto a la línea permitida, equipados con cámaras, micrófonos y computadoras. Las imágenes del momento mostraron a los periodistas intentando proteger sus equipos y retrocedieron apresuradamente unos pasos para evitar que el agua arruinara su trabajo.

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El susto en el entrenamiento de Francia llegó desde el césped y sorprendió a la prensa (Reuters/Vincent Carchietta)
El susto en el entrenamiento de Francia llegó desde el césped y sorprendió a la prensa (Reuters/Vincent Carchietta)

Desde el césped, varios futbolistas franceses no pudieron contener la risa al presenciar la escena. Entre ellos, Kylian Mbappé fue captado mirando hacia los periodistas, divertido por la situación. El plantel no interrumpió su entrenamiento, aunque el episodio generó comentarios y bromas tanto entre los jugadores como en el sector de prensa.

El equipo dirigido por Didier Deschamps se prepara para iniciar su participación en el torneo con la presión de ser uno de los candidatos al título. Francia, que disputará el primer partido del Grupo I frente a Senegal, buscará sumar un nuevo capítulo glorioso a su historia, tras consagrarse en 1998 y 2018 y alcanzar la final en la edición anterior, donde cayó ante Argentina.

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La plantilla francesa cuenta con futbolistas de renombre internacional, entre los que destacan en ataque Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El objetivo es claro: conquistar la tercera Copa del Mundo y consolidar el dominio francés en las competencias recientes entre selecciones de élite.

Los dirigidos por Didier Deschamps afrontarán su primer encuentro en el Mundial ante Senegal (Reuters/Vincent Carchietta)
Los dirigidos por Didier Deschamps afrontarán su primer encuentro en el Mundial ante Senegal (Reuters/Vincent Carchietta)

En la antesala del debut mundialista, el actual delantero del Real Madrid, abordó en una entrevista con Le Parisien el periodo más difícil que atravesó con la selección francesa, cuando recordó la Eurocopa de 2021. Mbappé confesó: “Fue el peor momento en cuanto a ambiente que he vivido en la selección de Francia”. Además, reconoció que la falta de cohesión se percibía en el grupo, al punto de comentar: “Es el momento de la selección francesa en que sentí que el equipo estaba menos unido, en mis ocho, nueve años en la selección francesa”.

El partido inaugural de Francia se disputará este martes a las 16:00 (hora argentina) en el Metlife Stadium de New Jersey. La selección africana, que vivirá su cuarta experiencia mundialista, está liderada por el delantero Sadio Mané y buscará repetir la hazaña conseguida en 2002, cuando en el debut sorprendió al mundo al derrotar a Francia.

El enfrentamiento entre franceses y senegaleses adquiere un matiz especial por ese antecedente histórico. Senegal demostró en aquella ocasión que puede desafiar a las potencias y avanzar en la competición, tras alcanzar los cuartos de final en Corea-Japón. Además del cruce entre Francia y los Los Leones de Teranga, el Grupo I se completa con el partido entre Iraq y Noruega, también programado para este martes.

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