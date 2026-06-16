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La autocrítica de Bielsa tras el 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudita y su explicación del video que lo hizo meme: “No soy modelo”

El Loco habló luego de la igualdad en el debut en el Mundial 2026

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Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, participó en la conferencia de prensa.

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, fue autocrítico tras el empate 1-1 ante Arabia Saudita en el debut del Grupo H del Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. “Un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien”, afirmó el rosarino en la zona mixta del estadio.

El partido arrancó parejo y sin profundidad. Arabia Saudita intentó manejar la posesión desde el inicio, mientras que Uruguay generó su primera llegada al minuto 4 con un remate de Maxi Araújo desde fuera del área, que el arquero Mohammed Al-Owais contuvo sin dificultades. El primer tiempo tuvo su momento de mayor tensión al minuto 29, cuando Federico Viñas cabeceó dentro del área, aunque el árbitro anuló la jugada por falta previa en ataque. Al minuto 37, el arquero uruguayo Fernando Muslera desactivó con solvencia un remate de Abdulelah Al-Amri dentro del área, pero tres minutos después no pudo evitar el 1-0: Al-Amri aprovechó un rebote del guardameta tras contener un cabezazo de Mohamed Kanno y anotó con un toque en la puerta del arco.

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Bielsa salió al segundo tiempo con dos cambios: Agustín Canobbio por Darwin Núñez y Juan Manuel Sanabria por Matías Viña. La Celeste mostró mayor intensidad desde el arranque del complemento. Al minuto 46, Viñas anticipó de cabeza y Al-Owais volvió a responder; cuatro minutos después, el delantero conectó otro cabezazo tras un córner, pero el balón se fue desviado. A la hora de juego, el palo privó a Uruguay del empate tras un remate de Manuel Ugarte que el arquero desvió. Al 63′, Al-Owais volvió a lucirse al alejar con los puños un tiro libre de Federico Valverde al primer palo.

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1

El empate llegó al minuto 80: Araújo aprovechó un rebote de Al-Owais —que había contenido un cabezazo previo de Viñas— y conectó un remate potente para establecer el 1-1. En los minutos de descuento, con siete adicionales, el arquero saudí contuvo remates de Nicolás De La Cruz y Valverde para sostener el resultado final.

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En conferencia de prensa, el técnico fue más extenso en su análisis. “El partido es todo y si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primero no utilizamos 45 minutos donde estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo”, señaló.

Sobre los cambios del entretiempo, reconoció que la variante táctica tuvo efecto, aunque con matices: “El partido cambió. Sanabria y Canobbio entraron por la derecha para aportar más movilidad, algo que le faltó al equipo en la primera parte. Tuvimos dos fases distintas”.

“Que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de los rivales, está más ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces”, añadió el DT.

Consultado sobre si el 0-0 previo entre España y Cabo Verde había influido en la actitud del equipo, Bielsa fue directo: “Nosotros este partido teníamos que ganarlo”. Y descartó hacer proyecciones sobre la clasificación: “Sobre los números, habiéndose jugado dos partidos y los dos empatados, no se me ocurre hacer alguna evaluación que permita vaticinar qué va a pasar”.

“Lo concreto es que para nosotros el de hoy era un partido ganable que no ganamos y que el otro partido haya empatado no suaviza el hecho de que hoy no ganamos”, sumó el Loco.

El director técnico se hizo viral por sus poses durante el set fotográfico de FIFA

Por otro lado, habló sobre su manera de posar para la foto oficial del Mundial: “No tengo que dar ninguna explicación, me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo”. “¿Debería explicar por qué no miro a los interlocutores en este momento? No son explicaciones que deba dar", agregó el estratega argentino.

Con este resultado, el Grupo H quedó completamente igualado: los cuatro equipos suman una unidad cada uno. Uruguay volverá a jugar el próximo domingo, también en el Hard Rock Stadium, ante Cabo Verde. Arabia Saudita, por su parte, enfrentará a España en la segunda fecha.

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