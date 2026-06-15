Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, por la primera jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026. El compromiso abre el camino de ambas selecciones en una zona que también integran Bélgica y Egipto, por lo que sumar desde el debut será determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.
La selección iraní, dirigida por Amir Ghalenoei, llega con jugadores de experiencia internacional como Mehdi Taremi y Alireza Jahanbakhsh, mientras que Nueva Zelanda regresa al Mundial tras 16 años de ausencia y confía en figuras como Chris Wood y Tim Payne. Aunque el historial favorece a Irán, el contexto del torneo anticipa un duelo equilibrado entre dos equipos que buscan comenzar con una victoria.
Dónde ver Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026
El partido entre Irán y Nueva Zelanda podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.
En Colombia, la transmisión estará disponible por señal cerrada de DSports y en streaming a través de DGO. En España, el encuentro será emitido por DAZN España y en plataformas asociadas de operadores como Movistar Plus.
En Argentina, el partido podrá verse por TyC Sports y de forma online en TyC Sports Play. En Chile, la transmisión estará a cargo de Chilevisión en señal abierta y de DGO en televisión satelital.
En México, el encuentro será transmitido por TUDN en televisión y por ViX Premium en streaming. En Estados Unidos, la cobertura estará disponible en inglés por FS1 y Fox One, mientras que en español podrá verse por Telemundo y en streaming por Peacock.
Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de DSports y su plataforma digital DGO.
A qué hora juegan Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026 (Grupo G)
El partido entre Irán y Nueva Zelanda se disputará en el SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles), en Inglewood, California, este lunes 15 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 18:00 horas en Los Ángeles, a las 19:00 horas en México y Costa Rica, y a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador y la hora del Este de Estados Unidos (ET).
En Chile y Paraguay comenzará a las 21:00 horas, mientras que en Argentina y Uruguay está programado para las 22:00 horas. En España, el encuentro iniciará a las 03:00 horas del martes 16 de junio.