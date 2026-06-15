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Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Ambos equipos inician su participación con la intención de sumar puntos en una zona competitiva del torneo. El conjunto asiático cuenta con mayor experiencia en este tipo de competencias, mientras que el equipo oceánico regresa a la fase final después de varios años

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Irán y Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, por la primera jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026. El compromiso abre el camino de ambas selecciones en una zona que también integran Bélgica y Egipto, por lo que sumar desde el debut será determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

La selección iraní, dirigida por Amir Ghalenoei, llega con jugadores de experiencia internacional como Mehdi Taremi y Alireza Jahanbakhsh, mientras que Nueva Zelanda regresa al Mundial tras 16 años de ausencia y confía en figuras como Chris Wood y Tim Payne. Aunque el historial favorece a Irán, el contexto del torneo anticipa un duelo equilibrado entre dos equipos que buscan comenzar con una victoria.

09:07 hsHoy

Dónde ver Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026

El partido entre Irán y Nueva Zelanda podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.

En Colombia, la transmisión estará disponible por señal cerrada de DSports y en streaming a través de DGO. En España, el encuentro será emitido por DAZN España y en plataformas asociadas de operadores como Movistar Plus.

En Argentina, el partido podrá verse por TyC Sports y de forma online en TyC Sports Play. En Chile, la transmisión estará a cargo de Chilevisión en señal abierta y de DGO en televisión satelital.

En México, el encuentro será transmitido por TUDN en televisión y por ViX Premium en streaming. En Estados Unidos, la cobertura estará disponible en inglés por FS1 y Fox One, mientras que en español podrá verse por Telemundo y en streaming por Peacock.

Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de DSports y su plataforma digital DGO.

08:59 hsHoy
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A qué hora juegan Irán vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026 (Grupo G)

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se disputará en el SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles), en Inglewood, California, este lunes 15 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 18:00 horas en Los Ángeles, a las 19:00 horas en México y Costa Rica, y a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador y la hora del Este de Estados Unidos (ET).

En Chile y Paraguay comenzará a las 21:00 horas, mientras que en Argentina y Uruguay está programado para las 22:00 horas. En España, el encuentro iniciará a las 03:00 horas del martes 16 de junio.

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