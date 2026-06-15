Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, por la primera jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026. El compromiso abre el camino de ambas selecciones en una zona que también integran Bélgica y Egipto, por lo que sumar desde el debut será determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

La selección iraní, dirigida por Amir Ghalenoei, llega con jugadores de experiencia internacional como Mehdi Taremi y Alireza Jahanbakhsh, mientras que Nueva Zelanda regresa al Mundial tras 16 años de ausencia y confía en figuras como Chris Wood y Tim Payne. Aunque el historial favorece a Irán, el contexto del torneo anticipa un duelo equilibrado entre dos equipos que buscan comenzar con una victoria.