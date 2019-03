"Es muy interesante y muy difícil hacer una entrevista de estas características, sobre todo cuando se trata de alguien condenado a una perpetua por un homicidio agravado -le explicó Mariana a Teleshow-. El objetivo siempre debe ser poder bucear en esa personalidad compleja, tratar de conocerla más, buscar la verdad y no juzgar. Porque en el caso de Nahir, ya hubo un juicio y hay una condena que está cumpliendo. Mi rol no es el de juzgar. Cada uno habrá sacado sus propias conclusiones al escucharla. Acá no está en discusión quién es la asesina y quién es la víctima; lo que uno se pregunta es qué es lo que hace que una chica, que llevaba una vida normal y sin sobresaltos, de repente haga una cosa así".