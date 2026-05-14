Estudiantes lanzan ultimátum y profesores llaman a un paro: la universidad desafía a Delcy Rodríguez

AME7457. CARACAS (VENEZUELA), 25/03/2026.- Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) participan en una manifestación para exigir mejoras salariales este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La universidad, histórico motor de la protesta en Venezuela, comienza a calentarse. Estudiantes y profesores convocan manifestaciones en contra del gobierno de Delcy Rodríguez exigiendo libertades políticas y mejoras económicas, mientras la nueva ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, llama a mantener canales de diálogo.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Miguelángel Suárez, escaló el enfrentamiento este miércoles 13 de mayo al lanzar un ultimátum al Ejecutivo nacional para que ordene la liberación de todos los presos políticos, unas 457 personas según la ONG Foro Penal.

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“El gobierno de los hermanos Rodríguez -Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento- tiene 15 días para sentarse con nosotros, con la sociedad civil venezolana, para resolver el tema de los presos políticos. De no darle solución en ese plazo, el movimiento estudiantil a nivel nacional y la juventud de este país vamos a responder con movilizaciones hasta que liberen a cada uno de ellos”, declaró Suárez.

La madre de Víctor Hugo Quero Navas denunció el paradero desconocido de su hijo el pasado 5 de mayo en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

El líder de la FCU-UCV marcó el límite tras encabezar una protesta exigiendo justicia por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, hecho ocurrido el 24 de julio de 2025 y que se mantuvo oculto hasta el pasado 7 de mayo, cuando el Ministerio del Servicio Penitenciario lo informó oficialmente.

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“No existe paz alguna cuando en este país existen presos políticos”, exclamó el bachiller. Tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los estudiantes promovieron las primeras manifestaciones públicas demandando la liberación de los detenidos por razones políticas.

Reivindicaciones laborales

La Asociación de Profesores de la UCV tampoco retrocede y anunció que el 19 de mayo realizará un paro nacional de 24 horas “en exigencia de salarios dignos”.

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La presidenta encargada Rodríguez anunció el 30 de abril un incremento del llamado “ingreso mínimo integral” que pasó de 190 a 240 dólares, pero no aumentó el salario mínimo, congelado desde hace cuatro años y que equivale a menos de 30 centavos de dólar, monto que tiene incidencia en las prestaciones laborales.

AME776. CARACAS (VENEZUELA), 19/03/2025.- Personas se manifiestan durante una protesta frente a integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que custodian los accesos a la Universidad Central de Venezuela (UCV), este miércoles en Caracas (Venezuela). Docentes venezolanos se concentraron en Caracas para exigir, en el Día del profesor universitario, la recuperación del poder adquisitivo a través de mejoras salariales, ya que, afirman, devengan entre cinco y ocho dólares mensuales al cambio en bolívares, la moneda local, que se ha depreciado desde el último aumento del salario mínimo, en marzo de 2022. EFE/ Miguel Gutiérrez

Todo el conflicto le está cayendo encima a la ministra Sanjuán, quien se está entrenando en estas funciones de gobierno. También profesora de la UCV, Sanjuán forma parte de la renovación del tren ministerial impulsada por Rodríguez, quien ha sumado al Ejecutivo a algunas figuras con perfil técnico y ajenas al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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“Ratificamos nuestra política de diálogo constructivo y permanente. Rechazamos el llamado a paro”, escribió en la red X la titular de Educación Universitaria, que a través de un comunicado lamentó “las visiones unilaterales que desconocen los esfuerzos tangibles del Ejecutivo para proteger el ingreso de los trabajadores universitarios”.

Los profesores también ratifican su apuesta por el diálogo, pero cuestionan la falta de respuestas por parte de la administración chavista y subrayan que los universitarios “llevamos más de una década trabajando de gratis”.

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