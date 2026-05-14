Colombia

Hombre intentó asfixiar a una guardia de Transmilenio en Bogotá que le llamó la atención por colarse en una estación

El hecho se suma a recientes contenidos de intolerancia y peleas en las estaciones del sistema

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Un hombre agredió a una trabajadora de seguridad de TransMilenio sujetándola por el cuello tras intentar ingresar sin pagar el pasaje, un episodio que quedó grabado en video y reavivó el debate sobre la seguridad y la evasión en el sistema de transporte capitalino - crédito @UltimaHoraCR / X

La agresión a una trabajadora de seguridad en una estación de Transmilenio en Bogotá quedó registrada en video y provocó una rápida reacción de los guardas del sistema.

El hecho ocurrió cuando un hombre, acompañado de otra persona, sujetó por el cuello a la funcionaria, en lo que las imágenes muestran como un aparente intento de asfixia, mientras otros usuarios y empleados observaban la escena.

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La respuesta del equipo de vigilancia fue inmediata: varios guardas intervinieron para separar al agresor y proteger a la trabajadora, quien resultó visiblemente afectada tras el ataque. Durante la intervención, los funcionarios sujetaron al hombre para controlar la situación y evitar que continuara el enfrentamiento físico dentro de la estación.

El altercado no se originó por una acción unilateral de los guardas, sino por la negativa del ciudadano a cumplir con las normas del sistema. Según se pudo reconstruir a partir de la grabación, la confrontación comenzó después de que el personal de seguridad le solicitara al hombre que se retirara y pagara el pasaje antes de ingresar. El intercambio verbal escaló rápidamente hasta desembocar en el forcejeo.

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En redes sociales circuló la imagen de la mujer con el cuello maltratado tras la agresión - crédito @UltimaHoraCR / X
En redes sociales circuló la imagen de la mujer con el cuello maltratado tras la agresión - crédito @UltimaHoraCR / X

Las primeras versiones que circularon en redes sociales señalaban una supuesta agresión colectiva e injustificada por parte de hasta ocho guardas contra el ciudadano. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Bogotá aclaró que los videos no reflejan tal escenario y que la reacción del personal fue consecuencia de la agresión inicial contra la funcionaria.

El incidente reavivó las discusiones sobre los riesgos que enfrentan diariamente quienes trabajan en la seguridad y operación del transporte masivo. Transmilenio S.A. reiteró que la evasión del pago, como la que intentó el ciudadano involucrado, afecta la sostenibilidad del sistema y es origen frecuente de situaciones de tensión. Hasta el momento, no se ha informado si el hombre fue capturado o sancionado por los hechos.

El aumento de agresiones en Transmilenio ha generado un debate encendido en las redes sociales, donde proliferan posturas opuestas sobre el trato a quienes evaden el pago del pasaje.

La seguridad en TransMilenio enfrenta su peor crisis con más de 184 agresiones contra guardas en lo que va de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La seguridad en TransMilenio enfrenta su peor crisis con más de 184 agresiones contra guardas en lo que va de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras algunos usuarios exigen mano dura: “Que saquen a patadas y a rastras a los colados rateros”, otros critican la violencia de los enfrentamientos: “Lo que se ve es como una persona camina y es increpada por una gavillada de pseudo vigilantes”.

La magnitud del problema queda reflejada en las cifras oficiales. Según el Concejo de Bogotá, cada 14 horas un guarda de Transmilenio resulta agredido por una persona que se cuela. Solo en 2026, las autoridades han documentado 184 ataques contra estos trabajadores, que incluyen desde golpes hasta amenazas con arma blanca.

El fenómeno trasciende la simple evasión del pago. El concejal Juan David Quintero sostuvo que “los colados de Transmilenio son delincuentes y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje y a todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos para el sostenimiento de nuestro sistema integrado de transporte, sino que además utilizan armas blancas, violencia, para enfrentar a esos vigilantes o a esos guardas que están simplemente haciendo su trabajo”.

Los colados siguen siendo uno de los mayores retos del sistema - crédito @TransMilenio / X
Los colados siguen siendo uno de los mayores retos del sistema - crédito @TransMilenio / X

Los ataques recurrentes evidencian un deterioro del orden y la convivencia tanto en estaciones como en portales del sistema. La discusión pública se intensifica con opiniones como: “A Transmilenio le falta un poco de brutalidad policiaca, no hay otra forma de arreglar ese cagadero de sistema” o “Si lo agredieron por colarse está perfecto” opinaron algunos usuarios de redes sociales.

Frente a la controversia, el secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó sobre los hechos de la última semana que incluyeron a estudiantes de la Universidad Pedagógica que protestaron contra la estación de la calle 76: “La protesta pacífica es un derecho que nos otorga la Constitución y que aquí lo hemos hecho de manera sistemática, protegida durante todos los meses que llevamos”.

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