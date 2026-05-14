Santiago Botero volvió a criticar a Abelardo de la Espriella y a otros candidatos presidenciales: “Este es el señor de Temu”

Santiago Botero sacude las redes con sus polémicos comentarios sobre Abelardo de la Espriella y más figuras políticas - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El empresario y aspirante presidencial Santiago Botero volvió a encender la conversación política en redes sociales luego de lanzar una nueva serie de críticas contra varias figuras que suenan para las elecciones presidenciales de 2026.

Durante una entrevista concedida a RCN, el empresario no solo descartó cualquier posibilidad de alianza con otros sectores políticos, sino utilizó fuertes calificativos para referirse a algunos de los nombres más visibles del panorama nacional.

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En medio de la dinámica planteada por la periodista, quien le preguntó si contemplaría sumar a otros candidatos a un eventual gobierno suyo o cómo los definiría en una sola palabra, Botero respondió sin filtros y aseguró que ninguno de ellos tendría espacio en su proyecto político.

“Oiga, con ninguno de estos puedo invitarlo a trabajar por el gobierno, porque todos estos son responsables de lo que hoy en día pasa en Colombia. Este señor representa a la izquierda, supuestamente socialista, pero no ayuda a las personas y solamente ha defendido a bandidos”, afirmó inicialmente al referirse al senador Iván Cepeda.

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El empresario Santiago Botero intensifica críticas hacia aspirantes presidenciales - crédito Europa Press

Las declaraciones rápidamente se hicieron virales debido al tono directo utilizado por el empresario, especialmente cuando llegó el turno de hablar de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

“Esta niña (señaló a Paloma Valencia) es un títere de la derecha, realmente no da justicia que le tiene que dar, sino que es ver cómo trata de robarse un centro que ni es. Este señor (De la Espriella) es el de Temu mío. La verdad es un payaso…”, expresó Botero.

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La frase “el de Temu mío” llamó particularmente la atención, razón por la que la periodista decidió preguntarle directamente a qué hacía referencia con ese comentario y, fue entonces cuando Botero profundizó en sus señalamientos contra De la Espriella y aseguró que el abogado estaría intentando imitarlo.

“El de Temu mío, porque es que él me imita mucho. Yo salía de mucho tiempo, él dice que es de todas las religiones, él dice que es el único empresario y le digo: ‘Lo conozco, tengo el teléfono, ahí sí que le doy’. Este es de Temu. Trata de copiarme, pero una mala copia”, aseguró Botero.

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El inesperado apodo de Santiago Botero para Abelardo de la Espriella deja boquiabiertos a sus seguidores en plena entrevista - crédito Infobae Colombia

Las declaraciones se suman a otros enfrentamientos públicos que Santiago Botero ya había protagonizado anteriormente con el abogado barranquillero, especialmente en redes sociales, donde ambos han cruzado mensajes y críticas sobre liderazgo político, empresariado y la situación del país.

Durante la entrevista también hubo espacio para referirse al excandidato presidencial Sergio Fajardo, a quien cuestionó por su perfil académico y su estilo moderado.

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“Este señor (señala a Fajardo) desgraciadamente, pues yo tuve muchos profesores con doctorados y los resultados, poquitos. Aquí necesitamos es gente productiva y es como él dice, él es un tibio y aquí necesitamos gente con criterio y decisión”, sostuvo.

Pero eso no fue todo, las críticas continuaron contra la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, a la que acusó de mantener presuntos acuerdos políticos ocultos con sectores de derecha.

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La postura de Santiago Botero descarta alianzas políticas para las elecciones de 2026 - crédito Infobae Colombia

“Esta señora, la verdad, me da mucha tristeza, porque ella dice defender una ideología, pero la vi hace poquito hablando con Paloma como si tuvieran un acuerdo oculto detrás, puros bandidos. Ya sabe que pierde y quiere algún ministerio o alguna transacción”, afirmó.

Otro de los nombres mencionados por el empresario fue el del exsenador y diplomático Roy Barreras, con quien aseguró haber sostenido recientemente un debate. Allí aprovechó para responsabilizarlo por la crisis del sistema de salud colombiano.

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“Este señor, que ayer tuve un debate con él, es uno de los mayores responsables del sistema de salud. Él dice que nosotros, pues que él es el que ha ayudado a este país y le digo la verdad, es de los responsables que tiene más de veinte mil muertos al año por un sistema de salud corrupto”, manifestó.

Las declaraciones generaron rápidamente reacciones divididas en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios respaldaron el tono frontal del empresario y celebraron que “diga lo que piensa sin filtros”, otros criticaron el lenguaje utilizado y consideraron que el debate político se está trasladando cada vez más hacia ataques personales y confrontaciones mediáticas.

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