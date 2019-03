Mientras tanto Pico Mónaco envió el siguiente mensaje, que según pudimos saber, no tuvo respuesta por parte de muchos de los destinatarios: "Chicos, ¿cómo están ? Me gustaría verlos personalmente y no por acá por que puede ser un poco frío, seguramente en la semana pase por la produ y pueda verlos y hablar, y agradecerles un montón por estos dos años. Llegué sin saber nada de nada y me voy igual o peor jaja , pero sí sé que me voy con recuerdos hermosos y con la suerte de haber conocido muy buena gente. Gracias a cada de uno de ustedes por la paciencia y por el tiempo dedicado. Los voy a extrañar mucho de verdad, ya era parte de mi vida el programa y lo q teníamos, pero a veces hay que frenar y barajar de nuevo. Los quiero mucho a todos . Abrazo"